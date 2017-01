Dunkle, graue Wolken hingen tief über Innsbruck. Es war eine bedrohliche Kulisse, die sich über der Bergisel-Schanze entfaltet hatte. Bedrohlich für die Skispringer waren am Mittwoch beim dritten Springen der Vierschanzentournee allerdings besonders die Windböen, die von hinten und von der Seite stark auf sie hereinwehten, als die Athleten über dem Hang emporschossen und in den Kessel mit 20.000 lärmenden Fans hineinflogen.

Der Wind übernahm das Kommando und wirbelte den Wettkampf völlig durcheinander. Nach einem Durchgang wurde er abgebrochen, weil der Ablauf immer wieder unterbrochen werden musste und sich die Verzögerungen dann so sehr summierten, dass es in einem zweiten Durchgang zu dunkel geworden wäre. Denn am Bergisel gibt es keine Flutlichtanlage.

Die wechselhaften Verhältnisse ermöglichten es einigen Außenseitern, eine vordere Platzierung zu erreichen. So wurde der Norweger Robert Johansson überraschend Zweiter, der Russe Jewgeni Klimow Dritter. Der Sieg gelang jedoch einem Favoriten: Daniel Andre Tande sprang auf 128,5 Meter und gewann nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen auch in Innsbruck. Damit übernahm der Norweger nun ebenfalls die Führung in der Gesamtwertung der Tournee. Der 22-Jährige liegt nun knapp vor Kamil Stoch. Der Pole war im Probedurchgang gestürzt und hatte sich Prellungen an der Schulter zugezogen, trotzdem schaffte er bei schlechten Verhältnissen noch einen Sprung auf 120,5 Meter und wurde Vierter.

Für die anderen Mitfavoriten auf den Gesamtsieg verlief der Wettbewerb enttäuschend, vor allem für Markus Eisenbichler. Der Oberbayer, der sich vor Innsbruck als Vierter noch gute Chancen auf das Podest hatte ausrechnen können, kam bei starkem Rückenwind nur auf 112 Meter und wurde lediglich 29. Der gesamte Sprung gestaltete sich schwierig für Eisenbichler. Als er auf dem Balken saß, blies der Wind zunächst so stark von hinten, dass der 25-Jährige wieder vom Balken herunterrutschte. Im zweiten Versuch ging er dann kurz vor Ablauf der 45-Sekunden-Grenze in den Anlauf. Weil er zudem etwas früh beim Absprung war, konnte er nicht mehr herausholen.

Stefan Leyhe wird als bester Deutscher Elfter

Die Bedingungen ärgerten Eisenbichler dann gar nicht so sehr. „Es ist einfach windig. Mal erwischt man es gut, mal schlecht“, sagte er. Umso mehr war er darüber unzufrieden, dass es keinen zweiten Durchgang gab. „Die sollen bloß nicht abbrechen“, sagte Eisenbichler noch direkt nach seinem Sprung.

Bundestrainer Werner Schuster haderte dann auch kaum mit Eisenbichlers Vorstellung bei schwierigen Verhältnissen. „Die Leistung war okay, das Resultat leider nicht“, sagte er und monierte eher die Entscheidung der Jury, bei den besten Athleten nicht noch etwas länger gewartet zu haben um ungefähr gleiche Verhältnisse zu haben. „Man hätte besser auf die besten fünf Athleten der Welt aufpassen müssen“, betonte Schuster. So erwischte es Eisenbichler, der nun Sechster in der Tournee-Wertung ist, aber auch den Österreicher Stefan Kraft. Der 23-Jährige, der nach einer Viruserkrankung geschwächt gestartet war – sein Zimmerkollege Daniel Hayböck konnte erkrankt gar nicht antreten –, landete ebenfalls nur bei 116 Metern. Seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung mit nur 0,8 Punkten Rückstand büßte Kraft ein. Jetzt liegt er mit fast 17 Punkten als Dritter deutlich hinter Tande.

Von den deutschen Skispringern meisterten Stefan Leyhe und Andreas Wellinger die wechselnden Winde am besten. Leyhe kam auf 120,5 Meter und wurde Elfter, Wellinger schaffte es mit 119 Metern auf Rang 13. „Die Verhältnisse sind nicht ganz an einem vorbeigegangen“, sagte Leyhe, der in der Tournee-Wertung nun auf Platz acht vorrückte. „Es war eine Glückssache heute“, betonte Wellinger. Bundestrainer Schuster bilanzierte: „Das hat keinen macht keinen Spaß. Die Verhältnisse sind so schwierig.“

So stürzte der Österreicher Florian Altenburger, überstand dies aber mit Nackenschmerzen. Und dessen Landsmann Stefan Huber wurde von seinem österreichischen Trainer Florian Liegl wegen des Windes wieder vom Balken geschickt, obwohl die Jury grünes Licht gegeben hatte. Er wurde dann disqualifiziert. Angesichts all der Turbulenzen in Innsbruck können die Veranstalter also froh sein, dass alle Skispringer den Wettkampf ohne große Verletzungen bewältigten.

