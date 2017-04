Vor 3853 Zuschauern machten die BR Volleys gegen die United Volleys aus Frankfurt kurzen Prozess. Nur drei Tage nach dem ersten Spiel in der Champions League gegen das russische Team von Dynamo Moskau waren die Volleys immer noch im Höhenflug. Die fünf langen Sätze gegen Dynamo waren ihnen nicht anzusehen. Müde? Keinesfalls. Eher hungrig auf weitere Siege. Und das sah man auch. 3:0 (33:31, 25:23, 25:17) hieß es am Ende – für die Volleys.

„Das sind genau die Wochen, auf die man als Verein und Mannschaft eine gesamte Saison hinarbeitet“, sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand. Trotz der guten Leistungen in der Champions League liegt der Fokus weiter auf der deutschen Meisterschaft, die sei „das A und O“. Mit diesem Sieg haben die Volleys nun die besten Voraussetzungen, die nach dem Modus Best of three ausgespielte Halbfinalserie für sich zu entscheiden.

Die United Volleys waren selber auch bis vor kurzem noch im CEV-Cup vertreten und erreichten überraschend das Halbfinale. Das Team mit dem ehemaligen Berliner Christian Dünnes, der nach dieser Saison seine aktive Karriere beendet, scheiterte dann aber an dem französischen Spitzenteam Tours VB mit 0:3 und 2:3.

Das Spiel am Samstag war für die Berliner nicht so leicht, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Jeder Punkt war hart umkämpft. Bereits im ersten Satz wehrten die Gäste aus Frankfurt etliche Satzbälle ab, teils mit spektakulären Rettungsaktionen weitab des Spielfelds. Die Volleys ließen sich trotzdem nicht beirren, blieben ruhig und entschieden den Satz mit 33:31 für sich. Paul Carroll glänzte mit 9 Punkten, doch auch auf der anderen Seite stach ein Spieler besonders hervor: Christian Dünnes erzielte ebenfalls neun Punkte.

Carroll und Dünnes lieferten sich ein Kopf-an-Kopf Rennen in dieser Kategorie. Beide ließen auch im zweiten Satz nicht locker und brachten es auf insgesamt 15 Zähler. Dünnes sorgte für ein persönliches zwölf Punkte Plus, doch das reichte nicht aus, um seinem ehemaligen Team einen Satz abzuluchsen. Die Berliner hatten zwar nie einen großen Vorsprung, gaben aber die Führung nicht ab und gewannen auch Satz Nummer zwei mit 25:23.

Der Rest war Formsache. Die Frankfurter waren die ganze Zeit über sichtlich bemüht, aber am Ende waren die Volleys immer einen Tick besser und so gewannen sie auch den letzten Satzes des Abends mit 25:17.

Zunächst steht für die Berliner nun das Rückspiel gegen Dynamo Moskau an, bevor es am Ostersonntag darum geht, bereits nach zwei Spielen ins Finale um die Deutsche Meisterschaften einzuziehen. Im Falle einer Niederlage ist ein drittes mögliches Spiel auch schon terminiert – für Donnerstag, den 20. April, dann wieder in der Max-Schmeling-Halle. Doch gemessen an der Form, in der sich die BR Volleys momentan befinden, wird das wahrscheinlich nicht von Nöten sein. Möglicher Gegner im Finale könnte der Rivale aus Friedrichshafen sein, der in seinem Halbfinale gegen Düren spielt.