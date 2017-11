Es lief der dritte Satz zwischen den BR Volleys und der SVG Lüneburg. Die Volleys aus Berlin hatten den ersten Durchgang gewonnen, den zweiten abgegeben und lagen im dritten 12:14 zurück. Dann kreuzten sich für einen kurzen Moment die Blicke von Volleys-Trainer Luke Reynolds und seinem neuen Zuspieler Pierre Pujol. Reynolds nickte nur schnell und Sekunden später stand der Ersatzmann für Sebastian Kühner auf dem Feld.

Die Volleys sollten noch diesen Satz und schließlich auch das ganze Spiel gewinnen. Vor knapp 4500 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle setzten sie sich mit 3:1 (25:20, 25:27, 25:21, 25:14) durch. Es war dies der dritte Sieg im vierten Ligaspiel dieser Saison. Das liest sich erstmal gut, allerdings rumpelt es in dieser Spielzeit und auch am Sonntag gegen Lüneburg im Spiel des Deutschen Meisters.

Das verwundert ein wenig. Gegen Lüneburg etwa standen in der Startformation der Berliner allesamt Spieler, die im Schlussdrittel der vergangenen Saison schwer auftrumpften. Diese Form aber konnten die Volleys nicht in diese Saison transportieren.

Am Sonntag begann das Team von Reynolds einigermaßen souverän. Fast zwei Drittel der Angriffsversuche waren erfolgreich, während die wesentlich jüngere Mannschaft aus der Hansestadt viele leichtfertige Fehler einstreute. Das änderte sich Mitte des zweiten Satzes. Der hochtalentierte Zuspieler der Lüneburger, Adam Kocian, setzte seine Angreifer klug ein. Lüneburg glich aus und zog davon, ehe Reynolds den erfahrenen Pujol einsetzte. Der gab dem Spiel der Volleys nicht nur Sicherheit, sondern punktete mitunter trotz seiner für Volleyballverhältnisse kleinen 1,85 Meter. Der letzte Punkt der Begegnung war Adam White mit einem krachenden Schmetterball vorbehalten. Am Ende dann legte der Hallen-DJ Rainald Grebe auf und es tönte aus den Lautsprechern: „Halleluja Berlin!“