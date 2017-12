„Jetzt glotz mei gosch!“, schrieb am Freitagmorgen ein Anhänger des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in ein Fanforum. Das ist sehr breit Schwäbisch und beschreibt ein Gefühl von zumeist freudiger Überraschung. Der Grund: Mario Gomez wechselt vom VfL Wolfsburg zum VfB Stuttgart. Für den Angreifer ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Beim VfB Stuttgart wurde Gomez zum Profi ausgebildet und schon in frühen Jahren zu einem derart guten Stürmer, dass der schwäbische Klub sehr bald schon zu klein war für einen Spieler wie ihn. Der FC Bayern, zu dem er 2009 wechselte, entsprach da schon eher seinem Format.

Für den VfB Stuttgart kann die Rückkehr von Gomez gleich in mehrerer Hinsicht ein Glücksfall werden. Sportlich krankt das Spiel der Stuttgarter in dieser Saison vor allem daran, dass ihnen vor dem gegnerischen Tor die Wucht und die Abgeklärtheit fehlt. Genau das sind die prägenden Eigenschaften des 32-Jährigen, der in dieser Spielzeit in Wolfsburg allerdings nicht richtig in Schwung kam.

Neuer, alter Held

Der Transfer ist darüber hinaus etwas für das Herz des Klubs und seiner Anhänger. Vor etwas mehr als zehn Jahren war es der junge, unerschrockene Mario Gomez, der wesentlich mithalf, dass der VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde. Dieser Erfolg hat in Stuttgart und sogar deutschlandweit immer noch eine große Bedeutung, weil er der letzte war, der derart überraschend kam. Weil ein völliger Außenseiter, finanziell und strukturell weit entfernt von den Besten der Branche, am Ende ganz oben stand.

Der Bundesliga-Fußball vor über zehn Jahren war – besonders in der Rückschau – spannender und überraschender, als er es heute ist. In Stuttgart denken sie sehr gerne an diese Gomez-Zeiten zurück. Nun also ist er wieder da und seine Tore werden ziemlich sicher nicht mehr in eine Meisterschaft mit dem VfB münden. Aber den Abstieg kann der alte Held verhindern.