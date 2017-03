Der Muirfield Golf Club könnte in Zukunft wieder Austragungsort der British Open werden. Der traditionsreiche Club unweit der schottischen Hauptstadt Edinburgh lässt jetzt auch Frauen als Mitglieder zu. Die Mitglieder stimmten mit 80,2 Prozent für eine entsprechende Änderung der Mitgliederpolitik.

Chance auf British Open

Die Dachorganisation, der Royal & Ancient Golfclub St. Andrews, begrüßte diesen Schritt. „Muirfield hat eine lange und wichtige Historie in der Austragung der Open“, teilte R&A-Chef Martin Slumbers am Dienstag auf Twitter mit. „Und mit der heutigen Entscheidung wird diese fortgesetzt.“ Die R&A auch ist der Ausrichter der British-Open-Turniere. Bereits vor einem Jahr hatte die R&A beschlossen, dass die British Open nur noch in Golfclubs ausgetragen werden, die auch Frauen als Mitglieder zulassen. Muirfield gehört zu den zehn Clubs, in denen die British Open gespielt werden dürfen. Bereits 16 Mal fanden die offenen britischen Meisterschaften auf dem Traditionsplatz an der schottischen Ostküste statt - zuletzt 2013. (dpa)