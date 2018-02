Sie haben noch die Kraft, überraschende, symbolhaltige Geschichten zu erzählen. Im besten Fall können sie inspirieren, über Vorbilder motivieren. Das ist ihre zeitlose Stärke. Bei den Spielen findet jeder, der sich auf sie einlässt, seinen olympischen Moment. Und es existiert ein ganzes Album von bewegenden Bildern als kollektiver Erinnerungsschatz. Unter anderem: Jesse Owens beim Sprint 1936 in Berlin. Die in den Himmel gereckten Fäuste in schwarzen Handschuhen der farbigen US-Leichtathleten Tommie Smith und John Carlos 1968 in Mexiko. Der parkinsonkranke Muhammad Ali beim Entzünden des Feuers 1996 in Atlanta. Cathy Freeman, Angehörige der Aborigines, beim 400-Meter-Lauf zu Gold 2000 in Sydney. Diesmal könnte das IOC Glück haben, dass es fröhliche Bilder mit Athletinnen und Athleten aus Nordkorea und Südkorea gibt, die zusammen bei der Eröffnungsfeier einlaufen und bei den Frauen ein gemeinsames Eishockeyteam bilden.

Die andere Stärke Olympias ist die unglaubliche Vielfalt an körperlichen Ausdrucks- und Bewegungsformen. Das ist ein kultureller Schatz.

Aber reicht das aus für ein vitales Weiterleben?

Die Olympischen Spiele haben sich einfach selbst nicht im Griff, das wird nirgends so deutlich wie bei Winterspielen. Nachhaltige Olympische Winterspiele sind so häufig wie Haie als Veganer. Der Naturverbrauch der Spiele ist ein Irrsinn. Die omnipräsenten Schneekanonen, die Wintersport oft erst möglich machen, wirken genauso künstlich wie die Spritzen von dopenden Athleten. Menschen werden für den Bau von Sportstätten umgesiedelt. Sie verlieren ihren Lebensmittelpunkt für Anlagen, die ihren Zweck nach ein paar Tagen erfüllt haben. Für die steile Piste des alpinen Abfahrts- und Super-G-Rennens mussten in Pyeongchang wieder Menschen weichen und zehntausende Bäume gefällt werden. Diese Disziplinen haben in Südkorea weder Basis noch Tradition.

Die Suche nach dem Vermächtnis

Wo die Spiele, gerade die Winterspiele, herkommen, wo sie prägend und identitätsstiftend waren, da wollten sie zuletzt immer weniger haben. Es gibt keine Sehnsucht mehr nach ihnen in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Skandinavien. Dafür geht es noch absurder als Pyeongchang. Denn vier Jahre später finden die Winterspiele statt vor dem, Achtung Ironie, weltberühmten alpinen Pekinger Postkartenpanorama.

Was also kann das Internationale Olympische Komitee tun? Warum nicht zum Beispiel die Winterspiele rotierend an vier, fünf feststehenden Orten abhalten, statt mit gewaltigem Aufwand neue Skisprungschanzen und Bobbahnen in die Landschaft zu rammen. Es gibt genügend Wintersportorte mit kompletter Ausstattung. Hinter dieser Argumentation wird oft westliche Arroganz vermutet, der Westen wolle die Hoheit über Olympia behalten und sei nicht bereit zu teilen. Aber es ist schwer für ein Land, Olympia mit neuem Leben zu füllen, wenn es gar nicht genau weiß, welches Vermächtnis bleiben soll, abgesehen von neuen Hotels, Straßen und Eisenbahnstrecken.

Das IOC seinerseits müsste seinen eigenen Mehrkampf zur Veränderung aufnehmen. Sich ehrlich machen, Doping energischer bekämpfen, um neue Sympathien für seine Ideen werben, seine hehren Ideale auf Umsetzbarkeit abklopfen. Vielleicht fängt es auch mit einem Gedankenspiel an: Wie würde Pierre de Coubertin, der Gründer der neuzeitlichen Spiele, Olympia heute erfinden?

Der Sport kann viel mehr als er bei Olympia zeigt

Das Programm sähe auf jeden Fall anders aus. Viele Sportarten wären nicht mehr dabei, andere wie E-Sports kämen dazu. Wer weiß, ob Olympische und Paralympische Spiele noch getrennt wären. Vielleicht würden Elemente eingebaut, die an Spiele ohne Grenzen erinnern, als gemischte Mannschaften aus Städten gegeneinander antraten. Dann eben mit länderübergreifenden, zusammengelosten Teams. Es könnte mehr und andere Staffeln geben und herausfordernde Parcours. Die Trennung könnte aufgehoben werden, nach der Zuschauer zuschauen und Sportler sporteln. Also Spiele mehr aus dem alltäglichen Leben.

Um den Sport an sich muss man sich ohnehin keine Sorgen machen. Er kann so viel mehr als er bei Olympia darstellt. Weil er in der Breite meist unabhängig von einzelnen Helden funktioniert, ist er weniger anfällig für Doping und Korruption, und kann dafür mehr seine verbindende, belebende Wirkung entfalten. Für einzelne Menschen wie für eine Gesellschaft. Als Platz, um Freude an der Bewegung und Fairplay auszuleben, um sich selbst und andere besser kennenzulernen, um Siege gegen den inneren Schweinehund zu feiern.

Die Olympischen Spiele müssen erst wieder neu zeigen, wozu der Sport sie eigentlich braucht.