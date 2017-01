Deutsche Rodlerinnen feiern Doppelsieg - Geisenberger vor Hüfner

Die deutschen Rennrodlerinnen haben beim Weltcup im lettischen Sigulda einen Doppelsieg eingefahren. Olympiasiegerin Natalie Geisenberger gewann bei der Generalprobe für die WM in Innsbruck/Igls (27. bis 29. Januar) ihr drittes Saisonrennen in diesem Weltcup-Winter. Nur drei Hundertstel hinter ihr landete ihre Teamkollegin Tatjana Hüfner. Die Russin Tatjana Iwanowa führte zur Halbzeit, wurde nach einem durchwachsenen zweiten Lauf auf ihrer Lieblingsbahn aber nur Dritte.

Im Gesamtweltcup bleibt das Rennen zwischen den beiden deutschen Dauerrivalinnen weiter hart umkämpft. Geisenberger (612) führt mit einem Vorsprung von 27 Punkten vor Hüfner. Bereits am Sonntag findet mit dem Sprint in Sigulda das viertletzte Weltcup-Rennen dieser Saison statt.

Zu viel Schnee in der Schweiz: Lauberhornabfahrt in Wengen abgesagt

Der Skiweltverband FIS hat die legendäre Lauberhornabfahrt in Wengen abgesagt. Wegen des vielen Neuschnees im Berner Oberland könne das Rennen am Samstag nicht stattfinden, teilte die FIS mit. Schon zuvor hatte die Jury entschieden, dass das längste Abfahrtsrennen der Welt nicht über die volle Streckenlänge von mehr als vier Kilometern gehen könne. Ob und wann der Wettkampf nachgeholt wird, war zunächst unklar. Wegen vorheriger Absagen gab es im WM-Winter erst zwei Abfahrten im Weltcup.

Für Sonntag steht ein Slalom im Rennkalender, bei dem unter anderem die deutschen Felix Neureuther und Linus Straßer am Start stehen.

Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee abgesagt - Vonn-Comeback verschoben

Das Weltcup-Comeback von US-Skistar Lindsey Vonn verschiebt sich weiter. Die für Samstag angesetzte Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee kann nicht stattfinden. Der Skiweltverband FIS musste wegen zu viel Schnee und Nebel auch das obligatorische Training absagen. Training und Rennen sollen nun am Sonntag nachgeholt werden, die ursprünglich geplante Kombination fällt dann aus. Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin Vonn will in Österreich drei Wochen vor der Ski-WM in St. Moritz ihr erstes Weltcuprennen seit Februar 2016 bestreiten. Sie musste zuletzt wegen verschiedener Verletzungen pausieren.

Rodel-Doppelsitzer Eggert/Benecken gewinnen Weltcuprennen in Sigulda

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken haben das Weltcuprennen in Sigulda gewonnen. Bei der Generalprobe für die WM in Innsbruck/Igls (27. bis 29. Januar) feierten die Weltcup-Führenden am Samstag souverän ihren sechsten Saisonsieg und stellten gleich in beiden Läufen jeweils Streckenrekorde auf der einzigen lettischen Kunsteisbahn auf. „Wir können sehr glücklich sein über dieses Rennen“, sagte Benecken.

Die Weltmeister und Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt enttäuschten nur eine Woche nach ihrem EM-Titel am Königssee mit dem zehnten Rang. Das hochdekorierte Duo aus Bayern verpatzte den Start im zweiten Durchgang vollkommen und verlor damit auch im Gesamtweltcup den Anschluss an Eggert/Benecken.

Auf den Plätzen zwei und drei in Sigulda landeten die Lokalmatadoren Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins und die Italiener Ludwig Rieder/Patrick Rastner. Das dritte deutsche Duo Robin Geueke/David Gamm war bereits im ersten Lauf ausgeschieden. (dpa)

Folgen Sie der Sportredaktion auf Twitter: