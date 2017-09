Das Stadion in Teheran heißt „Azadi“ – auf Persisch Freiheit. Dort traf die syrische Nationalmannschaft am Dienstag in ihrem zehnten WM-Qualifikationsspiel auf den Iran. Nach dem 2:2 Endstand darf das Team weiter von einer WM-Teilnahme träumen.

Ein Sieg gegen den Iran hätte Syrien in der Gruppe A die direkte Qualifikation eingebracht. Und in der ersten Halbzeit sah es auch gut aus für das Team um Trainer Ayman Hakeem. Doch in der 45. Minute fiel der Ausgleich, in der 64. Minute ging der Iran sogar durch einen zweiten Treffer von Sardar Azmoun in Führung. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Stürmer Omar Al Soma der Ausgleich. Nun sind sie dritte nach dem Iran und Südkorea. Und können bei einem Sieg gegen den Drittplatzierten der anderen Asiengruppe sich für die WM qualifizieren. Dann geht es gegen Australien.

Kämpf um den Einzug bei einer Weltmeisterschaft

Ein Team kämpft um den Einzug bei einer Weltmeisterschaft, das klingt so normal. Doch das ist es beim syrischen Team nicht. Seit sechs Jahren herrscht dort Bürgerkrieg. Aus Sicherheitsgründen konnte das Team um Trainer seine Heimspiele nicht eigenen Land austragen. So ging es ins Exil. Zunächst in den Oman, dann sogar noch weiter weg, nach Malaysia. Dort hat sich die Mannschaft nun einen eigenen Stamm an Fans aufgebaut. Bis zu 300 Leuten besuchten die Spiele der „Nosor Soriya“.

Und noch etwas macht die Sache kompliziert. Das Nationalteam besteht aus regimetreuen Spielern. Als zwei der Spieler sich zur Opposition bekannten, traten sie aus. Doch die beiden kehrten zurück. Der jetzige Kapitän, Firas Al Khatib stammt aus Homs, sagte nach Beginn des Krieges, er wolle nie wieder mit dieser Mannschaft spielen, bevor das Regime die Bombardements stoppt. Nun spielt er wieder. Und auch der Topstürmer und politische Oppositionelle und Torschütze am Dienstagabend, Omar Al Soma, kehrte zurück. Warum, das weiß keiner genau.



Unsere Mannschaft versucht, uns glücklich zu machen

Die Mannschaft ist wieder vereint. Doch in Berlin, wo tausende syrische Flüchtlinge leben, ist die Gemeinschaft gespalten. In der Sonnenallee, dem arabischen Zentrum der Stadt, gibt es viele Cafés, die die Spiele übertragen. Die meisten dort interessieren sich für die Fußballspiele ihrer Nationalmannschaft, egal, ob sie Assad oder die Opposition unterstützen. „ich bin sehr froh, dass unsere Mannschaft bis jetzt gekämpft und versucht hat, uns glücklich zu machen, obwohl sie niemals in Syrien gespielt haben“, sagt Johnny Jakob aus Aleppo. Politik hat die Syrer so weit voneinander entfernt, vielleicht kann Sport uns einander näher bringen.“ Wenn Jakob die Spiele in der Sonnenallee schaut und Syrien ein Tor schießt, umarmt er die Person, die vor ihm sitzt – ohne zu fragen, welche politische Einstellung sie haben.

Die Fußballmannschaft gehört zur Regierung

Genau das können und wollen einige nicht trennen. Für sie gehört die Fußballmannschaft zur Regierung und nicht zur Bevölkerung. Einer von ihnen ist Nasir al Ahmad. Der 24-Jährige will nicht vergessen, wie Assad seine Heimat zerstört hat. „Diese Mannschaft gehört nicht zu uns, sie gehört zum Bashar al Assad, der hunderttausende Menschen ermordet hat und Millionen Syrer in die Flucht getrieben hat. Wegen ihm sind wir heute als Flüchtlinge auf der ganzen Welt verstreut.“ Zweifel an der Regimetreue der Mannschaftsmitglieder hat er nicht. „Der Trainer und manche Spieler tragen unter ihren Trikots T-Shirts mit Assad-Bild. Wie kann ich Fan dieser Mannschaft sein?“ Ihm ist egal, ob sie gewinnen.

Eigentlich will der internationale Fußballverband Fifa Sport und Politik klar trennen. Zu den Vorfällen um die syrische Nationalmannschaft hat der Verband bisher keine Stellung bezogen.

Nichtsdestotrotz hat der Erfolg des syrischen Nationalteams einigen Fans ein Stück Normalität zurückgegeben. Und auch die Spieler haben so oder so Großes erreicht: Seit über zwanzig Jahren waren sie dem Traum von einer Weltmeisterschaft nie so nahe gewesen.