Wie schwer war es für Sie in Mainz, sich von Vorgänger Tuchel zu unterscheiden?

Die vier Jahre Zusammenarbeit mit Thomas waren eine sehr intensive und gute Zeit. Ich glaube, dass ich mich damals sehr gut ergänzt habe mit seiner Philosophie. Aber es ist ja so: Man wird nicht als Bundesligatrainer geboren. Man lernt von Trainern, die einen früher trainiert haben, irgendwann ist man selbst Trainer und bringt seine eigene Affinität mit rein. Bei Tuchel habe ich sehr viel über Trainingslehre und Taktik mitbekommen, dann kam Hjulmand, der hatte wieder einen anderen Ansatz. All diese Erfahrungen fließen dann auch in die eigene Philosophie.

Guardiola sagt: „Der Trainer spricht durch seine Mannschaft, durch ihre Spielweise.“

Bei Pep und Tuchel sieht man das klar, beim Rangnick-Fußball in Leipzig auch. Und es wäre schön, dass man bei Wolfsburg mittel- bis langfristig auch sagt: Ah, das ist jetzt das Gesicht, das der Trainer Schmidt dem Team verpasst hat. Ich bin ein Trainer, der für Tempofußball, Umschaltfußball steht, ich komme gerne über die Athletik und Fitness.

Guardiola sagt auch: „Titel sind nur Nummern.“

Er kann das natürlich sagen. Für Trainer wie mich wäre ein Titel eine Riesengeschichte, und wahrscheinlich werden das nie Nummern sein. Wenn man wie ich über meine Heimat mit Naters, Raron, Thun und dann Mainz als Trainer groß wird, sind Titel ein Lebensziel. Da hätte sich dann ein Kreis geschlossen.

Wie weit sind Sie auf diesem Weg?

Ich habe damals in Mainz gesagt: Ich bin hier, um meinen Rucksack zu füllen. Da kam dann Jugendakademie mit rein, U 23, Aufstieg in die Dritte Liga, dann über Bundesliga-Assistent und Gegnerbeobachter zum Bundesligatrainer, Europa League, am Ende noch Abstiegskampf. Ich glaube, dass mein Rucksack jetzt voll ist.

Jedes Training wird bei Ihnen vollumfänglich dokumentiert. Haben Sie vor dem Start in Wolfsburg Ihre Daten über Yunus Malli, den Sie bereits in Mainz trainierten, noch einmal hervorgeholt?

Ich habe tatsächlich noch die Aufzeichnungen, als Yunus 2011 bei mir zum ersten Mal auf dem Platz stand. Aber die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich kenne ihn in- und auswendig. Und trotzdem schafft er es noch, mich immer wieder zu überraschen. Gegen Berlin trifft er plötzlich mit dem Kopf! Ich glaube, bei 22 Toren unter mir war es erst sein zweites mit dem Kopf. Yunus hat sich von Jahr zu Jahr und von Trainer zu Trainer weiterentwickelt.

Können Sie denn auch ihn noch überraschen?

Das muss ich ja jetzt (lacht)! Ich kann nicht immer dasselbe machen, sonst sagt er irgendwann: Dass hast du doch schon in Mainz gemacht. Durch ihn bin ich hier indirekt noch einmal mehr gefordert.

Sie sagen „Motivation beginnt nie und hört nie auf, sie lebt immer“. Wie wird man zum Motivationskünstler?

Ich denke, dass es eben nicht reicht, wenn ich die ganze Woche ein langweiliges Training mache und vor dem Spiel dann AC/DC aufdrehe. Motivation ist bei mir immer dabei, Positivität wirkt immer, das ist ein Dauerspiel, eine Lebensgrundeinstellung. Bei einem Teamentwicklungsprozess muss es einen Spannungsbogen geben, da muss immer eine Herausforderung da sein. Auch eine Zeit der Ruhe kann Motivation sein, indem ich sage: Wenn wir das und das und das machen, dann hauen wir uns mal einen ganzen Tag lang raus. Ich nehme immer auch das Belohnungsprinzip mit rein.

Sie wären doch bestimmt auch ein Mann für müde Manager.

Ich war im Sommer sehr überrascht über die vielen Angebote, ich habe anscheinend in vielen Bereichen Spuren hinterlassen. Großunternehmen aus Deutschland wollten mich für Referate über Krisenmanagement, andere über Motivation, Führung und Visionen.

Wie kommen Sie auf Ihre Tricks?

Das ist viel aus meiner Lebenserfahrung heraus, vieles hat man irgendwo mitbekommen, auch in anderen Sportarten. Wenn einer beim Skirennen zum Beispiel nervös ist, steckt der Trainer ihm kurz vor dem Start eine Handvoll Schnee in den Nacken. So kannst du den Rennfahrer hellwach machen. Das ist so ein Schock – und dann geht es schon los und du bist halb wütend und haust alles raus.

Herr Schmidt, Sie haben vor kurzem erzählt, dass Sie einmal darüber schreiben wollen, was Sie alles erlebt haben. Was ist dabei der gemeinsame Nenner all Ihrer bisherigen Tätigkeiten?

Ich glaube, das ist mein unstillbarer Ehrgeiz. Immer besser werden zu wollen, etwas auszuprobieren, immer vorwärts zu kommen. Wenn man lange genug an sich glaubt, kann alles wahr werden.

Dann endet Ihr Buch mit einem Titel?

Nein, nein. Da folgen dann noch andere Kapitel. Ich will ja irgendwann auch mal ein gemütlicheres Leben führen. Da erzähle ich dann vielleicht von meinen Spaziergängen in der Toscana (lacht).

Also kein Ende in Sicht?

Ich habe ja jüngst in einem Interview gesagt: Der Berg ist nicht bestiegen, wenn man oben ist, sondern wenn man wieder unten ist im Tal, wenn man irgendwann daheim sitzt und glücklich ist. Und das beinhaltet dann vieles, Höhen und Tiefen, Schlechtes und Gutes. Dass ergibt dann das volle Leben, worauf man irgendwann einmal stolz sein kann, dass man das geschafft hat.

