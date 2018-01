Aerial Yoga

Schwebend, ganz schwerelos dem Nirvana entgegenturnen – das kann man beim Aerial Yoga. An der Decke befestigte Schlingentücher tragen das Körpergewicht und erlauben akrobatische Positionen wie den "Seestern": kopfüber und alle Viere von sich gestreckt hängt man dabei mit Hüfte und Oberschenkeln im Schlingentuch. Spaß- und Nervenkitzelfaktor: hoch. Die ständige Körperspannung kräftigt bei dieser Yogaform Muskeln im ganzen Körper, gleichzeitig kann der Yogi das Gewicht abgeben und den Rücken entspannen. Aerial Yoga Berlin etwa bietet Kurse in der Kulturbrauerei an.