Hot Yoga

Yoga in einer Sauna: So könnte man Hot Yoga wohl am besten beschreiben. Bei aufgedrehter Heizung und einer Betriebstemperatur von rund 40 Grad – bei "Sun Yoga Berlin" am Mehringdamm sogar bis 60 Grad – geht man eine immergleiche Folge von Übungen durch. Für Anfänger lautet die Ansage: nicht den Raum verlassen. Hört sich einfach an; wer aber die Hitze nicht gewöhnt ist oder den Fehler gemacht hat, kurz vor der Stunde etwas zu essen, den zieht es schnell nach draußen. Durchhalten aber lohnt sich. Der Effekt der Quälerei ist neben erstaunlicher Dehnbarkeit auch noch erhöhter Kalorienverlust.