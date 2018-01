Stand Up Paddling Yoga

Wem all dies nicht Herausforderung genug ist, der kann Yoga auch auf dem Wasser praktizieren. Stand Up Paddling ist seit einigen Jahren ein Trendsport, in Berlin bietet etwa der Standupclub herkömmliches Paddeln und Yogakurse an. Dabei ist diese Yoga-Art gar nicht so schwer, wie sie anmutet: Das Brett ist überraschend stabil, etwas mehr Balance als auf der Matte braucht man aber. Meistens übt man die Positionen auf dem Land und fängt auf dem Brett mit liegenden oder sitzenden Posen an.