Damir Kreilach verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin und wechselt in die amerikanische Major League Soccer (MLS). Die Köpenicker haben den noch bis Juni 2019 datierten Vertrag mit dem 28 Jahre alten Mittelfeldspieler auf dessen Wunsch vorzeitig aufgelöst, wie Union am Mittwoch mitteilte. Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Ich habe in meinen bisher zehn Profijahren für zwei Vereine gespielt, Rijeka und Union. Jetzt hat sich die Chance geboten, einen Traum wahr werden zu lassen und mit meiner Familie nach Amerika zu gehen“, erklärte der gebürtige Kroate. Kreilach war im Sommer 2013 von seinem Heimatverein HNK Rijeka zu Union gewechselt. Von Juli 2014 bis Oktober 2015 war er Kapitän, in 157 Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm 33 Tore.

Beim Montagsspiel der Unioner in Bielefeld stand Kreilach erstmals seit letzten November wieder in der Startelf des Klubs. Beim Spiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf soll Kreilach offiziell verabschiedet werden. (dpa)