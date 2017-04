Gehwegsanierung, fußgängerfreundliche Ampeln und mehr Zebrastreifen, dazu der Ausbau von Radwegen und öffentlichem Personennahverkehr. All das hat der rot-rot-grüne Senat in seinem Koalitionsvertrag angekündigt. Das Geld dafür soll aus dem Haushaltsüberschuss 2016 von über einer Milliarde Euro kommen. 400 Millionen Euro davon sollen in eine Rücklage für den Flughafen BER fließen, das restliche Geld soll jeweils zur Hälfte in die öffentliche Infrastruktur investiert werden sowie dem Abbau von Schulden dienen. Für welche Verkehrsteilnehmer soll der Senat Ihrer Meinung nach vorrangig Gelder ausgeben? Stimmen Sie ab.

Der Berlin-Monitor zeigt Ihre Meinung zu den großen Themen der Hauptstadt. Wenn Sie sich registrieren, tragen Sie zu besseren Ergebnissen bei. Mehr Informationen hier.

Mehr Hintergründe zum Berlin-Monitor gibt es hier. Die Umfragen und Ergebnisse im Überblick gibt es auf unserer Sonderseite.