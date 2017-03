Mehr als 1,6 Milliarden Euro beträgt der Akutsanierungsbedarf an Berliner Schulen. Das zeigt der in akribischer Kleinarbeit erstellte Gebäudescan, den der Senat 2017 erstmals veröffentlicht hat. Den größten Sanierungsstau gibt es in Steglitz-Zehlendorf, der reiche Südwesten hat die kaputtesten Schulen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie beurteilen Sie den Zustand an den Berliner Schulen?

