Berlin wächst. 243.500 Neuberliner zogen in den vergangenen fünf Jahren in die Hauptstadt, im Durchschnitt also 48.700 Menschen pro Jahr. Das zeigen Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Ende 2016 lag die Zahl der in der Hauptstadt registrierten Einwohner damit bei mehr als dreieinhalb Millionen Menschen. Der aktuelle Anstieg beruht vor allem auf dem Zuzug von Ausländern. 55.700 ausländische Personen zogen allein seit Ende 2015 nach Berlin. Die größten Gruppen kommen aus der Türkei, Polen und Syrien.

