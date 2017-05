„Früher war hier alles Ghetto, dann wurde es Multikulti und jetzt wird es Schickimicki", sagt die Berlinerin Alexandra Lack, Inhaberin des Gemischtwarenladens Bantelmann in der Kreuzberger Wrangelstraße. Ihr Geschäft war von der Schließung bedroht - und damit kein Einzelfall. Immer wieder klagen Menschen in Berlin über Verdrängung und hohe Mieten. Letztere stiegen seit 2004 um rund 70 Prozent. Wie nehmen Sie den Wandel in Ihrer Wohngegend wahr? Lassen Sie es uns wissen.

