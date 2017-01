Leitmedium : Leitmedium der Hauptstadt

Die Entscheidungen in der Politik werden im Parlament und im Kabinett getroffen. Vorbereitet und begleitet werden sie von Spezialisten in Ministerien und Behörden, im Parlament, in Parteizentralen, in Think-Tanks, in Interessenvertretungen und bei den Medien in der Hauptstadt.