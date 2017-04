Die Jury

(english text below)

Renommierte Vertreter aus Medien, Politik und Sport wählen unter allen Bewerbern die Nachwuchsjournalisten aus. Mitglieder der Jury sind:

Ø Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes e.V.

Ø Kirsten Bruhn, mehrfache Paralympics-Siegerin und Kuratoriums-Mitglied des Deutschen Behindertensportverbandes e.V.

Ø Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag

Ø Hans-Georg Näder, geschäftsführender Gesellschafter der Otto Bock HealthCare GmbH

und die Vertreter der Herausgeber:

Ø Gregor Doepke, Leiter Kommunikation und Pressesprecher der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)

Ø Lorenz Maroldt, Chefredakteur des Tagesspiegels

Renown representatives from media, politics and sport select the young journalists. Members of the jury are:

President of the German Disability Sport Association

Paralympic winner and member of the advisory board of the German Disability Sport Association

Chairwoman of the German Bundestag’s sport committee

Head of Department educational advertising of Aktion Mensch e.V.

Executive partner of Otto Bock HealthCare GmbH

and the editorial representatives:

Head of Communication and press spokesman of the German Social Accident Insurance DGUV

Chief Editor of Tagesspiegel