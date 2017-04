Was Dich erwartet

Du wirst als Nachwuchsreporter von erfahrenen Tagesspiegel-Redakteuren in einem Workshop auf Deine Aufgaben vorbereitet. Dieser findet vom 27. November bis 1. Dezember 2017 in Berlin statt. In Berlin besuchst Du Veranstaltungen rund um das Thema Menschen mit Behinderung sowie Sportevents im Vorfeld der Paralympischen Winterspiele. Mit dem gesamten Redaktionsteam fährst Du vom 9. bis 18. März 2018 zu den Paralympics nach PyeongChang, Südkorea und berichtest von dort. Für die Paralympics Zeitung verfolgst Du die Wettkämpfe, führst Interviews und schreibst Reportagen, Berichte, Kolumnen und Teaser. Die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung werden übernommen. JournalistInnen des Tagesspiegels unterstützen und betreuen Dich während der verschiedenen Projektphasen.

Was wir erwarten



Du bist zwischen 18 und 21 Jahre alt und begeisterst Dich für die paralympische Bewegung.

Du hast Spaß am Schreiben und Interesse an neuen Erfahrungen.

Dein Englisch ist sehr gut, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.

In den sozialen Netzwerken bist du zuhause und bereit, dort über Deine Erlebnisse als Reporter bei der Paralympics Zeitung zu berichten.

Du bist ein guter Teamplayer mit offenem und kommunikativem Charakter.

Mit Zeitdruck kannst du gut umgehen und hältst auch enge Deadlines ein.

So bewirbst Du Dich

Ab dem 15. Mai 2017 kannst Du dich bewerben. Für Deine Bewerbung füllst Du bitte:

die Bewerbungsmaske aus.

lädst ein Motivationsschreiben (eine DIN A4 Seite), in dem Du Deine Motivation als Nachwuchsjournalist bei der Paralympics Zeitung zu arbeiten darlegst hoch und

einen journalistischen Beitrag (Reportage, Portrait oder Interview) zum Thema Menschen mit Behinderung und Sport (bis 2.500 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bewerbungsschluss ist der 29. Juni 2017. Bei Fragen wende dich gerne per E-mail an Tanja Peuker, paralympics@tagesspiegel.de.

Die Jury wählt bis 21. August 2017 geeignete KanditatInnen aus. Wenn Du bis 1. September 2017 nichts von uns hörst, wurdest Du leider nicht ausgewählt.