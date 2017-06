Was gibt es kostenlos? Oder zahlt man sofort Elitepartner Kosten?

Nein, man kann auch bei Elitepartner in einige wenige Leistungen hineinschnuppern. Allerdings wird man hier schnell merken, dass eine aktive Partnersuche so nicht möglich ist. Sie können kostenlos ein Profil anlegen, einen Persönlichkeitstest durchführen, Profile von Mitgliedern anschauen und erhalten passende Partnervorschläge. Potenzielle Partner können Sie allerdings nicht kontaktieren, das ist erst mit einer Mitgliedschaft möglich.

Hohe Elitepartner Kosten für eine Mitgliedschaft

Wer die Kosten für eine Mitgliedschaft bei Elitepartner herausfinden möchte, der kann sich auf eine lange Suche einstellen. Eine klare Info gibt es: 24,90 Euro zahlt man monatlich - Obacht aufs Kleingedruckte – bei 24monatiger Laufzeit und einmaliger Zahlung. Dieses 600 Euro teure „Schnäppchen“ richtet sich also an pessimistische Liebesglücksuchende, die gleich zu Beginn davon ausgehen, dass sie mindestens zwei Jahre für die Partnersuche brauchen.

Detaillierte Infos Preisinfos erst nach Anmeldung

Die optimistischeren Suchenden unter uns, erhalten weitere Preisinformationen erst nach der Registrierung. Das Portal singleboersen-vergleich.de hat die Kosten recherchiert und detailliert zur Verfügung gestellt. Die Preise sind, ähnlich wie bei anderen Partnerbörsen, abhängig von der gewählten Zahlweise und Laufzeit:

3 Monate: 209,90 Euro (69,90 Euro monatlich)

6 Monate: 299,40 Euro (49,90 Euro monatlich)

12 Monate: 478,80 Euro (39,90 Euro monatlich)

24 Monate: 597,60 Euro (24,90 Euro monatlich)

An Infos zu Zahlungsmöglichkeiten mangelt es nicht, die werden prominent präsentiert: via EC, American Express, MasterCard und PayPal kann man seine Partnersuche bezahlen.

Leistungen für die Premium-Mitgliedschaft

Die horrenden Kosten zahlt man u.a. für einen umfangreichen Test, für den man viel Geduld mitbringen muss: eine Persönlichkeitsanalyse über 40 Seiten. Mit der Premium-Mitgliedschaft können Sie andere Mitglieder kontaktieren und auf Gesuche reagieren. Auch Fotos können jetzt ausgetauscht werden.

Fazit: Hohe Kosten für die „Partnersuche mit Erfolg“

Ähnlich wie bei Parship sind auch die Kosten für eine Elitepartner-Mitgliedschaft ziemlich hoch. Die Kosten rechtfertigt Elitepartner mit seinem seriösen Service: Das Portal verspricht jedes Profil auf Echtheit zu überprüfen und überzeugte die Stiftung Warentest mit dem vorbildlichen Umgang mit Kundendaten. Man kann nur darauf hoffen, dass immerhin diejenigen die die hohen Kosten zahlen, es wirklich ernst meinen. Schaut man sich die vielen Erfolgsgeschichten auf der Seite an, sieht es ganz so aus, als könnte sich die nicht ganz günstige Investition in die Partnersuche lohnen. Wie hoch die enttäuschte Dunkelziffer ist, bleibt allerdings fraglich.