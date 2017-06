Diese Botschaft des Tagesspiegels, erdacht von der Agentur Scholz & Friends, wurde jetzt auf dem internationalen Werbefestival in Cannes mit einem Goldenen und zwei Silbernen Löwen ausgezeichnet.

Das Werbefestival in Cannes verleiht mit den Cannes Lions die angesehenste internationale Auszeichnung in der Marketing- und Werbebranche. Die Löwen werden im Rahmen des Cannes Lions International Festival of Creativity verliehen, das 2017 bereits zum 64. Mal stattfindet.

Neben dem Goldenen Löwen bei den Cannes Lions wurde die Kampagne u.a. auch bei dem ADC Wettbewerb, den New York Festivals und dem D&AD ausgezeichnet.