Der Tagesspiegel ist in seiner verkauften Auflage im zweiten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahr erneut gewachsen und setzt damit seinen Wachstumskurs fort. Er ist auch im aktuellen Quartal wieder die einzige Zeitung in Berlin und Potsdam mit steigender Auflage in der IVW-Kategorie „harte Auflage“ (Abonnement + Einzelverkauf) in Höhe von 0,6 Prozent. Der Tagesspiegel weist unter allen Berliner Abonnementzeitungen traditionell den geringsten Anteil der sonstigen Verkäufe aus.

Mit der Entwicklung baut der Tagesspiegel seine Auflagen-Marktführerschaft gegenüber den anderen Abonnementzeitungen deutlich aus. Der Tagesspiegel verkauft im Wochenschnitt Montag bis Sonntag 109.938 Exemplare. Die B.Z. verkauft in ihrem Wochenschnitt 99.975 Exemplare, die Berliner Zeitung 98.482 Exemplare, die Berliner Morgenpost 80.237 Exemplare und der Berliner Kurier 77.923 Exemplare.