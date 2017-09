Auf dem digitalen Angebot wahl.tagesspiegel.de können die Wahlergebnisse in Echtzeit miterlebt werden: Alle Ergebnisse, Wahlkreise, Fraktionen und Koalitionen werden am kommenden Sonntag, ab 18 Uhr angezeigt. Das Tagesspiegel Wahl-Spezial zeigt die gewählten Abgeordneten, alle Wahlkreise, die Auszählung und die Hauptstadt in Echtzeit an. Wie sieht der neue Bundestag aus? Wer zieht als Direktkandidat ein, wer über die Liste? Wer gewinnt welchen der 299 Wahlkreise? Ein Live-View zeigt, wie viele Wählerstimmen deutschlandweit schon ausgezählt sind und wie die Verteilung aussieht. Eine Twitter-Analyse liefert zusätzlich Informationen darüber, welche Themen die jeweiligen Filterblasen der Parteien bewegt.

Mit dem Wahl-Spezial wahl.tagesspiegel.de liefert der Tagesspiegel auch Analysen und Zahlen speziell für die Hauptstadt. Wie wählt Berlin und außerdem der aktuelle Stand zum Volksentscheid über den Flughafen Tegel. Am Montag gibt es zusätzlich für alle 12 Berliner Bezirke eine Sonderausgabe von „Tagesspiegel Leute“, mit Grafiken und Analysen, wie die Kieze in den Bezirken gewählt haben.



Christian Tretbar, Chefredakteur Tagesspiegel Online: „Mit unserem Wahl-Spezial wollen wir Daten in Echtzeit und auf einen Blick liefern, gepaart mit Live-Analysen, Einordnungen und Reportagen aus der Hauptstadt und den Parteizentralen."

Grundlage für die Datenberichterstattung ist ein Wahldaten-Center. Dieses Wahldaten-Center verbindet in der Wahlnacht über verschiedene Algorithmen nicht nur umfassende historische, sondern ab 18:00 auch zahlreiche Echtzeit-Datenquellen miteinander und erlaubt die Visualisierung der Daten auf dem Bildschirm schon in wenigen Sekunden.

Unter wahl.tagesspiegel.de der Wahlabend in Echtzeit: Sonntag, 24. September, 18 Uhr. Einige Elemente des Wahl-Spezial wird es am Wahlabend zudem in englischer Sprache geben.