Seit Juni haben sie in regelmäßigen Workshops mit Tagesspiegel-Kollegen die Beilage vorbereitet. Kooperationspartner des Projekts sind die Robert-Bosch-Stiftung und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

In der Beilage schreiben Exiljournalisten darüber, was Freiheit für sie bedeutet und wie sie die politische Lage in Deutschland und in ihren Heimatländern bewerten. Einer der Höhepunkte der Ausgabe sind die Illustrationen des syrischen Zeichners Hamid Sulaiman, Autor der Graphic Novel "Freedom Hospital" (Hanser Berlin). Der Aufmachertext stammt von dem ehemaligen Chefredakteur der türkischen Tageszeitung „Cumhuriyet“, Can Dündar.

Stephan-Andreas Casdorff, Chefredakteur Tagesspiegel: „Freiheit ist nicht alles - aber ohne Freiheit ist alles nichts. Das gilt insbesondere für die Presse- und Meinungsfreiheit. Die gilt es zu verteidigen. Nur da haben Demokraten keine Wahl.“

Im Oktober 2016 hatte der Tagesspiegel bereits in einer Sonderausgabe Texte von Exiljournalisten veröffentlicht und veranstaltet zusammen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung die Reihe "Diwan" zu Themen rund um Flucht, Integration und Migration. Alle Texte, die im Rahmen des Projekts #jetztschreibenwir entstanden sind, finden Sie hier.