Bereits seit einigen Wochen bietet der Tagesspiegel unter wahl.tagesspiegel.de zahlreiche Informationen zur Bundestagswahl. Ab 18 Uhr wird sich dieses Wahl-Spezial in ein Live-Dashboard zur Wahl verwandeln. Das Tagesspiegel Wahl-Spezial zeigt die gewählten Abgeordneten, alle Wahlkreise, die Auszählung und die Hauptstadt in Echtzeit an. Wie sieht der neue Bundestag aus? Wer zieht als Direktkandidat ein, wer über die Liste? Wer gewinnt welchen der 299 Wahlkreise?

Ein Live-View zeigt, wie viele Wahlkreise bereits ausgezählt sind und wie sich die Stimmen derzeit tatsächlich verteilen. Eine Twitter-Analyse liefert zusätzlich Informationen darüber, welche Themen die jeweiligen Filterblasen der Parteien bewegen und wer von den Politikern wie viel zu den wichtigsten Wahl-Hashtags twittert.

Neben den Datenauswertungen wird der Tagesspiegel den Wahlabend zusätzlich mit einem Liveblog begleiten, ebenso die Tegel-Entscheidung in Berlin. In einem Faktenblog werden die wichtigsten Ergebnisse aufgelistet. Via Facebook führen Redakteure live eine kleine Diskussion aus dem Tagesspiegel Newsroom, in der die ersten Erkenntnisse des Wahlabends analysiert werden. Die Community wird die gesamte Nacht offen bleiben.

Am Montag gibt es zusätzlich für alle 12 Berliner Bezirke eine Sonderausgabe von „Tagesspiegel Leute“, mit Grafiken und Analysen, wie die Kieze in den Bezirken gewählt haben.

Darüber hinaus wird es am Montagmorgen eine aktualisierte ePaper-Ausgabe des Tagesspiegels geben.

Einige Elemente des Wahl-Spezial wird es am Wahlabend zudem in englischer Sprache geben.