Schwarze Tusche und Grafit auf Papier: „Fußball konnte er also auch malen.“ Verena Veldes Augen huschen über den Ausstellungskatalog, „Leben ist Glühn“, Abbildung 37 auf Seite 202. Eine Zeichnung mit sechs kräftigen Burschen in knielangen Hosen. Einer kommt von links mit kräftigem Spreizschritt herangestürmt, zu spät, der Ball befindet sich schon in den Händen des Torhüters, der drückt ihn zugleich zärtlich und energisch an sich. Konzentriertes Schweigen am anderen Ende des Tisches.

So sah Fußball vor 100 Jahren aus – gar nicht so viel anders als heute. „Gefällt mir“, sagt Verena Velde, und dass sie das nun überhaupt nicht für möglich gehalten hätte, „Onkel Ascher und Fußball, also nein, einen größeren Gegensatz kann ich mir kam vorstellen. Und diese Zeichnung ist jetzt in dieser Ausstellung zu sehen? Irgendwas zum Geburtstag von diesem BSC?“

Der BSC heißt mit Vornamen Hertha und begeht am morgigen Dienstag sein 125. Jubiläum. Das Berlin-Museum im Ephraim-Palais widmet Berlins berühmtestem Klub eine Geburtstagsausstellung, sie trägt den Namen „Hauptstadtfußball. 125 Jahre: Hertha BSC & Lokalrivalen“. Als Überraschungsgast tritt auf: Fritz Ascher.

Ascher hat sich nicht groß für Sport interessiert

Wer kennt heute noch Fritz Ascher? Einen Berliner Expressionisten, der in den Salons der Weimarer Republik so geschätzt war wie George Grosz, Otto Dix oder John Heartfield. Gefördert von Max Liebermann, verfemt von den Nazis. Die Zeit ist über ihn hinweggegangen, und es bedurfte schon des 125. Geburtstages eines Fußballvereins, um Fritz Ascher in seiner Heimatstadt wieder einem größeren Publikum vor Augen zu führen. Sein Werk, aber auch seine Leidensgeschichte.

Expressionist und Jude zu sein, das war keine gute Voraussetzung für ein schönes Leben in den tausend Jahren zwischen 1933 und 1945. Fritz Ascher hat den Holocaust auf einem Trümmergrundstück in der Villenkolonie Grunewald überlebt. Es gibt von ihm nur drei Fotos, sie lassen auf einen verschlossenen und sensiblen Menschen schließen. Oder ist das nur ein Eindruck, der sich vor dem Hintergrund seiner persönlichen Tragik aufdrängt?

Fritz Ascher hat sich nicht groß für Sport interessiert, und auf den ersten Blick wirken seine „Fußballspieler“ im Ephraim-Palais wie ein Fremdkörper zwischen vergilbten Plakaten, bunten Leibchen und polierten Pokalen. Die Kunsthistorikerin Rachel Stern hat die 1916 angefertigte Zeichnung bei einem Sammler in New York ausfindig gemacht und der Ausstellung angedient. Vor bald ...

