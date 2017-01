Irgendetwas klemmt. Und jetzt klemmt auch noch das eiserne Friedhofstor. Doch es verlangt bloß etwas Gefühl. Abgeschlossen ist es nicht.

Am vergangenen Samstag senkte man in dem kleinen Brandenburger Dorf Ragösen, 43 Meter über dem Meer, die Asche von Sebastian B., 32, Industriemechaniker, in die Endmoränenlandschaft des Hohen Fläming. Er hatte sich nichts zuschulden kommen lassen. Er ist einfach überrollt worden, fünf Tage vor Weihnachten, kurz nach acht, von einem schwarzen Lastwagen, den ein Attentäter, der mit Vornamen Anis hieß wie ein Weihnachtsgewürz, in die Buden am Berliner Breitscheidplatz steuerte.

Mit tröstlicher Neutralität fällt der Schnee am Mittwoch in Ragösen unterschiedslos auf alles. Gegen vier am Nachmittag liegt er mit einigen Zentimetern auf den frischen Gestecken des Grabes. Schon sind die Rosen überzogen mit einer Haube. Ist es eine schützende Decke, die sich über die Geschichten breitet? Oder deckt der Schnee die Dinge zu, die ans Licht gehören? In Ragösen tanzen die Flocken, das Bild steht nie ganz still. „Dem Auge fern, dem Herzen ewig nah“, flattern die Schleifen. Hier wird der Mensch vermisst, nicht das „Terroropfer“. Der Mensch, der in Ragösen aufgewachsen ist und in Brandenburg an der Havel bei einem Getriebehersteller gearbeitet hat. Der nebenbei ein Studium begann. Der in der freiwilligen Feuerwehr war, gefühlt immer schon, zuletzt als Gruppenführer, der im Einsatz neun Leute anleitet. Bis Mitte Januar will die Feuerwehr Bad Belzig mit Trauerflor an den Antennen fahren.

Am Montag wird ein Gedenkgottesdienst stattfinden

Am Montag wird in der Katharinenkirche in Brandenburg ein öffentlicher Gedenkgottesdienst stattfinden. Ein Mann mit einer Hundeleine in der einen und einer weißen Rose in der anderen Hand grüßt in Ragösen freundlich und setzt die zweite Spur zum Grab in den frischen Schnee.

Merkwürdigerweise wusste man bislang von den internationalen Opfern des Anschlags vom Breitscheidplatz viel mehr als von den Opfern aus Deutschland. Die Italiener konnten sich von Fabrizia di Lorenzo, 31, verabschieden, der Premierminister stand am Rollfeld, wer wollte, konnte auf Fotos im Internet noch einmal in ihr lachendes Gesicht mit Nasenpiercing schauen.

Die Israelis haben sich von Dalia Elyakim, 60, verabschiedet, einer „guten Seele, die das Reisen liebte“, so schrieb es ein Freund. Und die Polen natürlich von Lukasz Urban, dem Lastwagenfahrer, kurzzeitig im Verdacht, ein Held zu sein. Zur Beerdigung kam der Präsident, der Sarg weiß wie die Unschuld.

Nur die Deutschen hatten für ihren Verlust noch keinen Namen. Nicht die einzige Erzählung eines Opfers, Fotos sowieso nicht. Zugleich beklagen Angehörige, dass es nicht genug Aufmerksamkeit gebe. Dass die Opfer vergessen würden. Aber wie sollte man ein Gefühl der Trauer entwickeln, ohne einen Menschen zu sehen? Das Attentat hatte in Deutschland kein Gesicht. Von wem hätte man sich also verabschieden sollen? Von der Zahl zwölf vielleicht?

Das einzige Licht im Ort brennt im „Blumenkörbchen Julia“, direkt neben dem Friedhof. Wer die Ortsumfahrung mit der Bundesstraße 102 nicht findet, nach dem Weg fragt, kommt automatisch in ihrer Kurve zum Stehen. Der Laden hat in Ragösen die Funktion eines Pförtnerhäuschens. Weil es niemand anders tut, hält Karla Poggenpohl auch Briefmarken und gelbe Säcke vor. Sie schaut einem verständnisvoll entgegen.

„Waren Sie bei Sebastian?“

Sebastian.

Das eigene „Ja“ hört sich seltsam an, denn man war ja nie mit ihm per Du. Ist das jetzt schon ein Zunahetreten? Aber nein. Das Mitgefühl schließt hier alle ein. Wärme in jeder Hinsicht. Die Scheiben kondensieren. Blumen stehen stramm, einige hatte Karla Poggendorf für Sebastians Grab zu Gestecken gebunden. Ragösen hat rund 600 Einwohner, einige von ihnen sind Verwandte der Familie. Man hält in diesen Dörfern zusammen. Man duzt sich. Man redet. Und jetzt wird um Sebastian getrauert...

