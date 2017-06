Plötzlich schallt lautes Hundegebell durch die Gänge, ein paar Katzen jagen um die Wette. „Ich habe nichts gegen Haustiere“, sagt Doktor Dany Golindano, „aber nicht in meinem Krankenhaus.“ Fast auf allen Ebenen des Hospitals haben sie sich niedergelassen, und wo Katzen jagen, da gibt es auch Ratten. „Es fehlt uns an Reinigungsmitteln, an Seife, an allem“, sagt der Arzt.

Es ist früh am Morgen im Hospital José Maria Vargas im Zentrum der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Die Hitze ist noch nicht so sehr zu spüren wie später am Tag. Golindano tritt in den Innenhof, auf die wartenden Patienten zu, die Plätze unter ein paar Schatten spendenden Bäumen sind begehrt.

Golindano wechselt ein paar Worte mit ihnen, dann sagt er: „Zu erleben, wie Menschen sterben, denen man eigentlich helfen könnte, ist für einen Arzt das Schlimmste.“

Die Hunde, Katzen und Ratten sind ein unübersehbarer Hinweis auf die katastrophalen Verhältnisse in seinem Krankenhaus. Und das Krankenhaus ist einer auf die Zustände im ganzen Land.

Die Diphtherie ist zurückgekehrt nach Venezuela, nachdem sie vor zwei Jahrzehnten als ausgerottet galt. Die Kindersterblichkeit stieg im Jahr 2016 um ein Drittel im Vergleich zu 2015, die Zahl der nach Geburten gestorbenen Mütter nahm um zwei Drittel zu. Die Malaria breitet sich aus, 240 000 Menschen infizierten sich im vergangenen Jahr, das ist ein Anstieg um drei Viertel.

Der Präsident regiert am Parlament vorbei

Venezuela beginnt, lebensgefährlich für seine Bewohner zu werden – selbst für die, die nicht gegen diese Zustände protestieren.

Seit Anfang April gehen immer wieder hunderttausende Menschen auf die Straßen, um gegen die Versorgungskrise, die Unterdrückung der Presse- und Meinungsfreiheit, gegen die Verfolgung Oppositioneller und für freie Neuwahlen zu demonstrieren. Die Protestwelle entzündete sich daran, dass der Oberste Gerichtshof des Landes versuchte, dem Parlament die Macht zu entziehen und sie stattdessen sich selbst zu übertragen. In der Volksvertretung hat nach einem überwältigenden Wahlsieg 2015 die Opposition die Mehrheit.

Seit einem Jahr bereits regiert der sozialistische Staatspräsident Nicolás Maduro am Parlament vorbei, mit einem Ausnahmezustand und Dekreten. Sein neuester Trick: die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung, die die Machtverhältnisse neu ordnet – zu seinen Gunsten, lautet der Vorwurf der Opposition. Vor zwei Wochen verkündete Maduro, dass eine Volksabstimmung über die Einführung dieser Versammlung entscheiden soll.

Eine Klage der Generalstaatsanwältin gegen die Verfassungsreformpläne des Präsidenten hat das Oberste Gericht gerade zurückgewiesen – am Montag steckten Protestierer daraufhin ...

