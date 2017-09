Intellektuelle Wendungen sind selten geworden in der Politik. Monika Grütters versucht eine – und gewinnt, wenn auch nur in kleinem Rahmen. Die Schroppsche Landkartenhandlung in Berlin-Charlottenburg wird 275 Jahre alt, die Staatsministerin ist zum Jubiläum ebenso geladen wie Michael Müller, der Regierende. Und sie beginnt, über den Kartografen Jed Martin zu sprechen und seine philosophische Erkenntnis, die Karte sei wichtiger als das Gelände.

Damit ist sie auch gleich beim Buch, denn Martin ist, wie Belesene wissen, nur eine literarische Figur aus Houellebecqs Roman „Karte und Gebiet“ – und so münden die Ausführungen der Kulturstaatsministerin elegant ins herzliche Lob der Arbeit von Regine Kiepert und ihren Mitarbeiterinnen.

Klar: Das mag die Idee eines gewieften Redenschreibers gewesen sein. Aber das nützt ja nichts, wenn sie nicht zum Redner passt, wenn sie aufgesetzt wirkt, statt, wie hier, aus eigener Erkenntnis geschöpft – so erst entsteht Resonanz im Publikum. Auch Michael Müller macht bei diesem Empfang nichts falsch, knüpft an seine Erfahrung als Drucker im Familienbetrieb an, plaudert unbefangen, fühlt sich erkennbar nicht unwohl. Aber es wird doch schon in dieser kurzen Szene ein Gefälle an Format erkennbar, das der Ministerin eines Tages nützen könnte; die durchgeistigten Bücherwürmer des alten Westens hat sie an diesem Tag ganz sicher auf ihrer Seite.

Zum Jagen getragen von Angela Merkel persönlich

Erst einmal ist Bundestagswahl. Ein Duell zwischen Grütters und Müller wird das schon deshalb nicht, weil Müller mit der Bundesebene nichts zu tun hat. Aber es ist trotzdem eine wichtige Prüfung für die Christdemokratin, die von ihrer Berliner Partei im Dezember 2016 mit letzter Kraft zur Chefin befördert wurde, nachdem alle Vorgänger von den Wählern abserviert oder in den notorischen Intrigen der Partei zerrieben worden waren.

Die vernichtende Wahlniederlage ihres Vorgängers Frank Henkel war der Ground Zero, auf dem Grütters nun alles von vorn aufbauen muss – zum Jagen getragen vermutlich von Angela Merkel persönlich, nachdem sie ähnlichen Avancen vorher immer in letzter Sekunde entkommen war. Doch sonst war da nun niemand mehr, alle verschlissen, alle verbraucht: Fiele sie nun weg, müsste die Berliner CDU auch zur nächsten Abgeordnetenhauswahl ohne Kopf antreten und ohne Hoffnung. Eine starke Position.

Dabei ist sie offensichtlich alles andere als eine ...

Den vollständigen Text lesen Sie für 45 Cent im Online-Kiosk Blendle.