Er überragt sie alle. Der Ein-Meter-90-Mann mit den halblangen grauen Haaren, Schnurrbart und bunter Fliege steht umringt von anderen – kleineren – Grauhaarigen im Festsaal der Berliner Landesbibliothek. Soeben hat Erardo Cristoforo Rautenberg einen Vortrag gehalten. Zwei Stunden hat er zum Aufbau der Staatsanwaltschaft im Brandenburg der Nachwendezeit referiert – und die Zuhörer haben immer noch Fragen.

Die drehen sich um ihn selbst, den Generalstaatsanwalt des Bundeslandes. „Aber dann müssen Sie ja Ihr Amt aufgeben“, sagt einer, es klingt fast besorgt. „Wenn ich gewählt werde, ja“, sagt Rautenberg. Und die Mundwinkel, die die Jahre nach unten gezogen haben, gehen nach oben.

Der Mann, der seit 1996 als Chefankläger Brandenburgs Verbrecher jagt, hat nun ein neues Ziel: den Bundestag.

Rautenberg ist Direktkandidat für die SPD im Wahlkreis 60 – bisher war das der von Frank-Walter Steinmeier. Er umfasst die Stadt Brandenburg an der Havel und Teile von Potsdam-Mittelmark, dem Havelland und Teltow-Fläming. Und er galt für die SPD spätestens in dem Moment als verloren, als klar wurde, dass der ehemalige Außenminister Bundespräsident werden würde. Der Wahlkreis, der seit 27 Jahren in sozialdemokratischer Hand ist, ist ihr letzter in einem Bundesland, das mal als rote Hochburg galt.

Jetzt schöpft die Partei neue Kraft – „der Rautenberg … wenn es einer schaffen kann, dann der“, sagen sie dort. Ein 64-jähriger Politikneuling ist die letzte Hoffnung für die SPD in der Region. Einer, der eigentlich im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen sollte. Im Strandkorb auf seinem Grundstück in Brandenburg an der Havel hätte er sitzen und auf den Fluss gucken können.

Doch daraus wäre wohl sowieso nichts geworden. Er hat immer ein Projekt, lehrt an der Universität in Frankfurt an der Oder, ist in etlichen Gesellschaften, schreibt Gastbeiträge in Zeitungen und Zeitschriften. Ruhestand? Rautenberg kann nicht still stehen.

Besucht man ihn in seinem Büro der Generalstaatsanwaltschaft, kommt es häufig vor, dass er aus dem Ledersessel in der Couchecke aufspringt, um Bücher zu holen, in denen die Dinge stehen, von denen er gerade spricht. Patriotismus zum Beispiel.

Er ragte heraus - und wollte herausragen

„Ich bin mit dem Kampf gegen Rechts noch nicht fertig“, sagt Rautenberg. Gerade jetzt, da der Nationalismus wieder überhandnehme, müsse man dem einen starken demokratischen Patriotismus entgegensetzen. In seinem Garten weht seit Jahren die schwarz-rot-goldene Flagge. Die Deutschlandfarben will er nicht den Rechten überlassen.

„Es ist die Liebe zum eigenen Land, ohne dass man andere Länder verachtet“, sagt Rautenberg. Wie in Bertolt Brechts Kinderhymne. Er springt also auf und hastet rüber zu dem großen dunklen Holzschreibtisch. Wegen einer Krankheit mit sieben Jahren hat er eine steife Hüfte, man merkt es ihm an beim Gehen.

Flink ist er trotzdem. Er greift ein Büchlein und rezitiert: „Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir’s. Und das Liebste mag’s uns scheinen. So wie andern Völkern ihrs.“ Besser könne man es doch gar nicht ausdrücken, sagt er, und lächelt.

Für seine stattliche Erscheinung ist seine Stimme erstaunlich hell, wenn er lacht, ist manchmal nur noch ein Fiepen zu hören. Er lacht oft. Ob er schon darüber nachgedacht habe, was wäre, wenn er den Wahlkreis wirklich gewinnen sollte? „Ich habe erst mal festgestellt, dass ich ja dann gar kein Chef mehr sein werde“, sagt er.

Der Generalstaatsanwalt steht an der Spitze der Strafverfolgung im Land. Rautenberg, der immer einer war, der herausragte, und herausragen wollte, ist im Bundestag womöglich nur mehr einer von vielen. „Ich werde sicher keine Entzugserscheinungen haben, wenn ich nicht mehr mit dem Dienstwagen chauffiert werde“, sagt er. „Das, was ich machen wollte, habe ich abgearbeitet. Das ist hier alles auf einem guten Weg.“

Schon länger habe man in SPD-Kreisen seinen Namen als Steinmeiers Nachfolger geraunt, doch man ging davon aus, er wolle nicht. Bis an einem Abend im Januar Rautenberg und seine Frau Katrin nach dem Abendessen vor dem Fernseher sitzen und Umfragen zur Bundestagswahl sehen: Die SPD liegt in Brandenburg mit 19 Prozent einen Punkt hinter der AfD.

Katrin Rautenberg, SPD-Mitglied und ehemalige Stadtverordnete, schreibt eine Mail an ...

Den vollständigen Text lesen Sie für 45 Cent im Online-Kiosk Blendle.