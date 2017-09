Doktor Diaby ist sich eigentlich ziemlich sicher, wieder in den Bundestag gewählt zu werden. Die Zuversicht hat gute Gründe. Der Bildungspolitiker, auch Mitglied im Ausschuss für Forschung und – begrifflich etwas sperrig – Technikfolgenabschätzung und Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, ist in seinem Wahlkreis 72 so etwas wie ein kleiner Star. Schulterklopfen hier, aufmunternde Worte dort, Zuspruch allerorten, freundlicher Zuspruch, herzlicher Zuspruch.

So weit, so gut, so wenig ungewöhnlich für einen Politiker, der seit 2013 für die SPD im Bundestag sitzt, mit keinem Fehler aufgefallen ist und unumstritten. Nur, dass Karamba Diaby schwarz ist – wie die Nacht, hätte man früher völlig unbekümmert gesagt. Was aber abwertend klingt und damit im Grunde eine rassistische Bemerkung ist, immer schon, aber auch und gerade in Deutschland 2017.

Karamba Diaby kandidiert im Wahlkreis 72, das ist Halle an der Saale, und diese schöne Stadt ist nach Erkenntnissen der Extremistenbeobachter einer der dunklen Flecken Deutschlands, ein Zentrum brauner Kriminalität in Sachsen-Anhalt.

„Es ist wieder härter geworden“

Im Juli hat die Identitäre Bewegung in unmittelbarer Nähe der Universität eine Begegnungsstätte eröffnet. Vier Stockwerke für WGs, an der Fassade hängt ein Banner, „Halle ist nicht Hamburg. Patriotismus statt Linksextremismus“. Im Mai griffen Rechtsradikale eine Gruppe Jugendlicher an, die neben einem Infostand „Bündnis gegen Rechts“ standen, und schlugen mit Eisenstangen zu. Und gerade erst ist ein 17-Jähriger vom Hallenser Landgericht zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren verurteilt worden, weil er im vergangenen Jahr einen Studenten mit neun Messerstichen schwer verletzt hatte.

In dieser Gesamtkonstellation wird Karamba Diaby zu einer Projektionsfigur für die innere Befindlichkeit der Republik zehn Tage vor der Wahl. Die vermeintlichen Wutbürger, von denen die Öffentlichkeit hat annehmen können, dass sie sich in den Monaten zuvor ein wenig verlaufen haben, „ja“, sagt Diaby, „sie melden sich wieder, es ist wieder härter geworden, auch hier in Halle.“

Karamba Diaby ist Deutscher durch und durch, hat seit 2001 die alleinige deutsche Staatsbürgerschaft. Ist Hallenser durch und durch, lebt seit 31 Jahren in der Stadt, hat sie ...

