Sven Jaschan sitzt auf dem Bett. Das Gesicht in die Hände vergraben. So geht es also zu Ende, denkt er, und hört seine Mutter noch an der Haustür sagen: „Was sind denn das für Autos?“ Jaschan, 18 Jahre alt, steht auf, geht zum PC und wartet ab.

Schwere Männerschritte auf der Treppe, dann fliegt die Tür auf und schlägt krachend gegen die Wand. Die Beamten des Landeskriminalamts bleiben drei Stunden und räumen alles aus. Sein Zimmer, das seiner Eltern. Sie transportieren die Computer ab und nehmen die Passwörter mit. Und Jaschan auch.

„Sie waren sehr nett“, sagt er. Fast 13 Jahre sind seitdem vergangen, und der mittlerweile 30-Jährige sitzt mit Bart und brauner Lederjacke gutgelaunt in der Fußgängerzone einer Stadt, die aussieht, als würde sie im Ausverkauf verramscht: Rotenburg an der Wümme. Ein paar schöne Geschäfte gibt es, der Rest aber wirkt, als habe ihn jemand aus dem zusammen gestellt, was für andere Städte nicht gut genug war.

Sven Jaschan wollte immer besser sein als Mittelmaß. Hier, weitab der großen Städte der Republik, hat er sein Meisterwerk programmiert: W32.Sasser. Ein Computerwurm, der 2004 für rund 70 Prozent aller Virusinfektionen weltweit verantwortlich war, dutzende Unternehmen lahmlegte: Banken, Fluggesellschaften, die EU-Kommission. Letztlich setzte Microsoft ein Kopfgeld von 250 000 Dollar auf den jungen Hacker aus.

Die Weißen sind die Guten

Dass Jaschan nun hier sitzt, dass er offen spricht, seinen Namen nennt und über sein Leben berichtet, hängt auch mit der Verwandlung zusammen, die er vollzogen hat – eine Verwandlung, die in seiner Szene immer wieder passiert. Sven Jaschan, verurteilter Hacker, hat heute eine eigene Firma, erstellt Webseiten für Kunden aus der Region – selbstbestimmt, frei, das war ihm wichtig. Doch er hätte selbst vorbestraft überall arbeiten können.

Seit Jahren steigt der Bedarf an Programmierern, zehntausende Stellen bleiben unbesetzt. Allein in Deutschland entsteht Firmen jährlich ein wirtschaftlicher Schaden von etwa 50 Milliarden Euro durch Hackerangriffe. Russische Hacker sollen in den US-Wahlkampf eingegriffen haben, ähnliches wird für die Bundestagswahl befürchtet. Deshalb rüsten die Nachrichtendienste auf.

Doch BND und Verfassungsschutz versuchen oft vergeblich, Hacker für sich zu gewinnen, und auch die Cyberarmee, die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gerade in der Bundeswehr aufbauen will, um gegen terroristische Angriffe aus dem Netz gewappnet zu sein, findet kaum geeignete Rekruten. Jaschans Leben liefert eine Antwort, warum das so ist.

Hacker unterscheidet man in schwarze und weiße. Es klingt rassistisch, aber die Weißen sind die Guten. Sie helfen Firmen, Sicherheitslücken zu finden und zu schließen. Die Schwarzen infiltrieren Systeme aus Lust an ihrer Zerstörung. Jaschan gehörte zu den dunkelsten. Es sollte ein Spaß sein, ein Abenteuer. Und vermutlich begann alles, als er ...

Den vollständigen Text lesen Sie für 45 Cent im Online-Kiosk Blendle.