Der Mann mit dem schwarzen Turban ist ungehalten. „Was ist das denn?“, schnauzt er die junge Frau auf dem Roller vor der Metro-Station Jhandewalan in Delhi an – und drängelt sich zu einem Tuk Tuk hinter ihr. „Ein E-Taxi“, erwidert sie ruhig. Der Turbanträger guckt ungläubig. „Wo ist das Taxi?“, fragt er, während Tumpa Barmen, 21 Jahre alt, lächelnd auf ihren Roller zeigt.

Barmen und ihre Kollegen warten hier jeden Tag von acht Uhr in der Früh bis acht am Abend auf Kundschaft, sie tragen orangefarbene Westen, auf denen das Logo der Firma „Pillion“ prangt: ein geflügelter Roller. „Pillion passenger“, das heißt auf Deutsch: Beifahrer. Die Firma bietet die ersten Elektro-Roller-Taxis in der indischen Hauptstadt an.

Während der Mann mit dem Turban längst im dreirädrigen Tuk Tuk sitzt und auf weitere Mitfahrer warten muss, kommt eine Frau in Grün und Weiß mit einer großen Einkaufstasche die breite Treppe von der U-Bahn herunter, steuert zielstrebig auf Tumpa Barmen zu und schwingt sich nach einem kurzen Wortwechsel im Damensitz hinter sie. Schon surren die beiden Frauen ab ins Gewusel der engen Nebenstraßen.

Unter den schweren Betonträgern der Metrotrasse tobt das alltägliche Verkehrschaos von Delhi: Busse, Vans, Autos, Motorräder, Tuk Tuks, Fahrradrikschas. Alle drängeln kreuz und quer, hupen lang und dröhnend laut, sind ungeduldig. Allein Kühe und Elefanten sind hier wenigstens nicht unterwegs. Es wäre lebensgefährlich, dieses Durcheinander zu Fuß überqueren zu wollen. Ein hoher Zaun trennt die Fahrtrichtungen der Hauptstraße.

Es dauert nur wenige Minuten, da ist Tumpa Barmen schon wieder zurück. Rasch setzt sie den blauen Helm und den Atemschutz ab – zum Vorschein kommen ein leuchtend pinkfarbener Haarreif, strahlend blaue Ohrstecker und ein kleiner Nasenring.

So flott wie Tumpa Barmen wünscht sich Karan Chadha den Service seines Start-ups Pillion, das er im April vergangenen Jahres mit zwei Partnern auf den Markt gebracht hat. Die Idee dafür entstand an einem dieser Tage, als die Regierung von Premier Narendra Modi Fahrverbote für Autos erließ, um den motorisierten Verkehr einzuschränken – so wie gerade wieder. Modi hat nicht zuletzt mit Blick auf den Klimawandel die Mission sauberes und grünes Indien ausgerufen. Sein Land belegt bei den Kohlendioxidemissionen Platz 3 hinter China und den USA. Und auch wenn ein blauer Himmel oft anderes vorgaukelt: Die Luftverschmutzung liegt in Indiens Hauptstadt um etliches höher als in der dafür berüchtigten chinesischen Hauptstadt Peking.

