Und jetzt plingt wieder das Handy. Hüseyin Tolu unterbricht das Gespräch, er muss einfach schauen, wer ihn da kontaktiert. Er muss. Das geht schon den ganzen Morgen so. Belanglose Mails bisher, die ihn erreichten, er drückte sie alle schnell weg.

Aber jetzt, jetzt treibt ihn die Nachricht hoch aus seinem Sessel, er schluckt, weil mit der Handy-Nachricht auch die Tränen rauskommen wollen, er strahlt trotzdem über das ganze Gesicht, er stammelt: „Schauen Sie, schauen Sie, hier, hier, das ist mein Vater, und das ist Serkan, Serkan, der Kleine, mein Vater hat ihn aus dem Gefängnis geholt, er darf heute raus, mein Vater hat es geschafft, Serkan darf raus, seinen Vater besuchen, im anderen Gefängnis.“

Muss man diese kleine Szene vom Mittwochmorgen in einem Berliner Hotel am Bahnhof Friedrichstraße so dramatisch schildern? Man muss, weil die Geschichte hinter der Szene noch viel dramatischer ist, sehr viel dramatischer, viel trauriger und viel, ja auch das, viel auswegloser und hilfloser.

50 Quadratmeter, geteilt mit 24 anderen Frauen

Hüseyin Tolu, 36 Jahre alt, ist der Onkel von Serkan, der ist zweieinhalb Jahre alt. Serkan sitzt ein im Frauengefängnis in Bakirköy, weil er bei seiner Mutter Mesale sein will. Die sitzt auch ein. Serkan hat einen kleinen Plastikball, das ist sein einziges Spielzeug, er hat am Tag eine Stunde Hofgang, ansonsten hockt er bei seiner Mutter in der Zelle.

50 Quadratmeter ist die groß, Mesale Tolu und Serkan Tolu teilen sie mit 24 anderen Frauen. Man kann sich ja vorstellen, dass Serkan schwer umhätschelt wird. Wenn er, wie an diesem Mittwoch raus kommt, darf er, von Polizisten bewacht, seinen Vater Suat Çorlu besuchen, der sitzt in einem anderen Gefängnis ein. Vater und Mutter sind in Untersuchungshaft, die kann in der Türkei bis zu fünf Jahre andauern. Man muss sich auch vorstellen, dass das doppelt so lang ist wie Serkans bisheriges Leben.

Diesseits der Vorstellung wissen wir das alles nur aus dritter Hand. Wir waren nicht in Bakirköy, wir haben die Zelle nicht gesehen, kennen weder Mesale Tolu noch Ehemann Suat Çorlu persönlich, haben den kleinen Serkan nur auf Fotos gesehen und wissen nichts über den Plastikball, mit dem er spielt. Wir haben Hüseyin Tolu getroffen, den Bruder von Mesale, am Morgen, nachdem ...

Den vollständigen Text lesen Sie für 45 Cent im Online-Kiosk Blendle.