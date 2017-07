Sie saß mit Freunden bei Whisky und einer Käseplatte, als Soldaten am 15. Juli des vergangenen Jahres die Bosporusbrücke besetzten. Ungläubig verfolgte die Runde die ersten Meldungen vom Putschversuch. Als schließlich Kampfjets über sie hinwegrasten und Scheinangriffe auf die Stadt flogen, wurde ihnen der Ernst der Lage bewusst.

Ayca Telgeren schlief in dieser Nacht nicht, und als die Sonne aufging, holte sie ihre Reisetasche heraus und begann zu packen: Raus aus Istanbul, raus aus der Türkei! „Doch dann fiel mir ein, dass mein Reisepass seit zwei Monaten abgelaufen war und dass ich nicht genug Geld hatte, um anderswo neu anzufangen“, erinnert sich die 42-Jährige. „Ich dachte an all die halb fertigen Werke in meinem Atelier – und da wurde mir klar, dass ich bleiben würde.“ Eine ungeheure Verzweiflung habe sie da ergriffen, erzählt Telgeren.

Verzweiflung, die wie die Malerin Telgeren viele in der Türkei empfanden. Oft mündete sie in ein nun bald einjähriges Schweigen, in Angst und Flucht. Aber auch in neu erwachten Tatendrang, ins Aufbrechen aus der Lethargie und in die Wiederentdeckung der eigenen Stimme.

Die „Mauer der Furcht“

Hier, in einem versenkten Garten unterhalb einer verkehrsreichen Straße im Stadtteil Levent, wo Telgeren seit einem Vierteljahr mit anderen Künstlern arbeitet, trifft man auf all dies zusammen.

Hier ist all dem zu begegnen, was auch am Sonntag gut 20 Kilometer entfernt von Levent zu beobachten war, auf der Massenkundgebung im Stadtteil Maltepe. Wohl mehr als eine Million Menschen waren versammelt, der Initiator der Veranstaltung, Oppositionschef Kemal Kilicdaroglu, kündigte an, Erdogans „Mauer der Furcht“ niederzureißen.

Er sprach davon, dass sein der Kundgebung vorangehender, mehr als 400 Kilometer langer Protestmarsch von Ankara nach Istanbul der Beginn einer neuen Phase in der Türkei sei. Er forderte die Freilassung aller nach dem Putschversuch inhaftierten Politiker und Journalisten, er warf Erdogan vor, den verhängten Ausnahmezustand zu einem „zivilen Putsch“ gegen die Demokratie zu missbrauchen.

Einige der Bilder, die am Tag nach dem Putschversuch noch nicht fertig gewesen sind, hat Telgeren inzwischen zu Ende gemalt, andere hat sie aufgegeben und wieder andere neu begonnen. Das Leben ist weitergegangen, aber ...

