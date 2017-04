Klaus Born kann sich erinnern, erinnert sich, ob er will oder nicht, hat alle Jahreszahlen, Monate, Tage genau noch im Kopf.

Klaus Born ist zäh, muss zäh sein und denkbar stark, obwohl er so zart und hager und mittelgroß daherkommt, wenn man daran denkt, wie er herumgeschubst wurde, geschlagen, dann verhaftet, verurteilt und eingesperrt. Aufgewachsen im Kinderheim, 1944, weil seine Eltern so katholisch waren, dass sie ihn nicht haben wollten. Keine richtige Kriegswaise wie die anderen Kinder, sondern bloß ein unehelicher Sohn eines Dachdeckers aus Bochum, Westfalen.

Born hat die Jahreszahlen, Monate, Tage genau noch im Kopf, 1938 haben die Nazis seinen Onkel, einen Lehrer, geholt, ins Zuchthaus gesteckt, verurteilt nach Paragraf 175, „widernatürliche Unzucht … unter Personen männlichen Geschlechts“. Als der Onkel seine Strafe abgesessen hatte und entlassen werden sollte, hat man ihn ins KZ gebracht, Sachsenhausen, wieder Paragraf 175, dort schon nach wenigen Tagen „auf der Flucht erschossen“.

Ihn selbst, Klaus Born, haben sie von der Baustelle abgeholt, 1963, mit 18, Elektrikerlehrling war er da, drei Mann haben ihn „in ein Auto geschmissen, und dann war ich weg, Jugendknast“, derselbe Paragraf, BRD hin oder her, 175.

Und dann noch einmal, 1965, schon in Berlin, mit 20, da hatte er einen kennengelernt am Zoo, „nicht in der Klappe unten, sondern oben, durch Zufall“, mit dem war er im Auto in der Kantstraße, auf einem Parkplatz, aber die Polizei, „die stand schon fertig da, mit der grünen Minna und einem Käfer, als hätten sie auf uns gewartet“. Da kam Freude auf, sagt Born, er kam nach Moabit, noch einmal 175, Einzelhaft, sechseinhalb Wochen.

Fast 100 Jahre lang, von 1872 bis 1969, stand Sex unter Männern in Deutschland unter Strafe. Der 175, erstmals in Kraft getreten mit dem Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, stellte fest: „Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird, ist mit Gefängniß zu bestrafen.“

Gegen 100 000 Männer wurde ermittelt, 64 000 hat man verurteilt

1935 wurde der Paragraf von den Nationalsozialisten verschärft, die Strafen erhöht. Nach 1945 wurde eben diese Fassung von der Bundesrepublik weiter angewendet. Anstatt homosexuelle KZ-Häftlinge als Opfer des Nationalsozialismus anzuerkennen, wurden manche von ihnen von Neuem ins Gefängnis gesteckt, um ihre „Reststrafe“ abzusitzen.

1957 wurde der Paragraf 175 sogar durch das Bundesverfassungsgericht als mit dem Grundgesetz im Einklang stehend bestätigt. Die Würde des Menschen war zwar unantastbar, aber stand dem nicht im Wege, dass schwul liebende Männer weiter verfolgt wurden, angeklagt, verurteilt, eingesperrt.

Erst 1969 wurde der 175 entschärft, 1994 gänzlich abgeschafft. Schätzungen des Justizministeriums zufolge wurde bis dahin gegen 100 000 Männer ermittelt, 64 000 hat man verurteilt. Beziehungen gekappt, Berufsleben zerstört, Existenzen vernichtet.

Am morgigen Freitag soll nun ein von Justizminister Heiko Maas vorgeschlagenes „Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen“ zur ersten Lesung in den Bundestag kommen. Das neue Gesetz soll die Männer rehabilitieren, ihre Urteile aufheben und alle entschädigen, die wegen ihres Schwulseins verfolgt wurden.

Klaus Born lebt seit 30 Jahren in seiner kleinen Wohnung am Wittenbergplatz, Erdgeschoss Hinterhof, auf dem Sofa Stofftiere, auf den Schränken Mitbringsel von Reisen, Nippes. In einer Schranktür steckt ein Zeitungsschnipsel, ein Foto von Pelé und Beckenbauer, nackt unter der Dusche Ende der 70er in ...

Den vollständigen Text lesen Sie für 45 Cent im Online-Kiosk Blendle.