Es gab zwei Schauspieler in der DDR, die die Leute auf der Straße mit Vornamen ansprachen. „Der eine war Manfred Krug, der andere war mein Vater“, sagt Matti Geschonneck. Erwin also, Erwin Geschonneck.

Es wäre seine Rolle gewesen, wessen denn sonst? Wilhelm Powileit, der alte Klassenkämpfer, feiert seinen 90. Geburtstag, im Oktober 1989, ausgerechnet in diesem Herbst: ein lebendes, bereits stark zur Demenz neigendes Fossil, aber voller revolutionärer Arroganz. Ich, der Sieger der Geschichte! Vater und Sohn noch einmal zusammen, in einer Versuchsanordnung, die beiden direkt in Herz und Hirn zielte.

„Ich habe Ruges Roman gelesen und sofort gewusst: Das würde ich gern erzählen“, erklärt der Regisseur. „In Zeiten abnehmenden Lichts“, mit Euphemismen wie „der große DDR-Buddenbrooks-Roman“ bedacht oder kurz „ein Wunder“ genannt, wurde weit über eine halbe Million Mal verkauft.

Aber nicht dieser beispiellose Erfolg war es, der Matti Geschonnecks Interesse weckte, im Gegenteil. Es war zuerst und zuletzt die merkwürdige Vertrautheit der Figuren. Die kannte er ja alle! Wie konnte das sein?

Ein Regisseur verfilmt die Familiengeschichte eines fremden Autors, und seine eigene ähnelt ihr auf fast gespenstische Weise, das passiert nicht oft. Doch Matti Geschonneck wäre der Letzte, darauf aufmerksam zu machen. Dieser Fernseh-Erfolgsregisseur strahlt etwas aus, das zu selten geworden ist, als dass man sofort seinen Namen wüsste. Doch dann ist es klar: Es ist Zurückgenommenheit, Bescheidenheit. Insofern wirkt Matti Geschonneck, als ob er die DDR erst gestern verlassen hätte, aber das machte er schon 1978. Ein Weggeher aus einer erzkommunistischen Familie.

Er trägt den Klassenkampf schon im Vornamen

Allein der Name: Matti. Es ist gewiss eine Hypothek für ein Kind, nach einem Brecht-Stück benannt zu sein. In „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ lernen wir, dass Herr und Knecht, Ausbeuter und Ausgebeutete, nie zusammenkommen. In der DDR nannte man das den „antagonistischen Klassengegensatz“. Und antagonistische Widersprüche sind grundsätzlich unversöhnlich. So gesehen trägt Matti Geschonneck den Klassenkampf schon im Vornamen.

Auf der Berlinale hatte „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ seine Uraufführung, und da Erwin Geschonnecks Sohn ein vielbeschäftigter und sehr disziplinierter Mann ist, führte er die Interviews zum Filmstart – am morgigen Donnerstag ist es so weit – schon im Februar. Danach habe er keine Zeit mehr, danach habe er zu arbeiten.

Geschonneck trägt Existenzialisten-Schwarz, er ist sehr groß, sodass er sich im Verhältnis zu seiner eher kleinwüchsigen Umgebung beständig in einem Modus unfreiwilliger Herablassung befindet.

Mag sein, er war enttäuscht, dass sein Film nicht in den Wettbewerb der Berlinale eingeladen wurde, aber er zeigte es nicht. Zugleich wirkte er sehr erleichtert. Der Autor Eugen Ruge hatte sein auf die Leinwand emigriertes Werk, das dort ein bedenkliches Eigenleben entfaltete, soeben besichtigt und es doch wiedererkannt. Gott sei Dank!

Matti Geschonneck ist so alt wie Eugen Ruge, dessen Alter Ego im Roman heißt Alexander. Beide, oder sollte man sagen alle drei, sind Anfang der 50er geboren und repräsentierten die dritte, gar die vierte Generation einer Kommunistenfamilie. Es gab nicht viele in der DDR, die auf drei, vier Generationen Kommunisten mit makelloser Verfolgungsgeschichte verweisen konnten. Oder halt, auf die letzte Generation trifft der Befund schließlich nicht mehr zu, die geht in den Westen. Welche Schmach, welche innerfamiliäre Bitterkeit!

Im Buch ist Alexander der Erzähler, im Film aber ist er ...

Den vollständigen Text lesen Sie für 45 Cent im Online-Kiosk Blendle.