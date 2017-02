Es ist Freitagmorgen kurz vor halb acht, als der junge Mann seinen Koffer vor die US-Botschaft rollt. Direkt unter das Glasdach des Haupteingangs, Pariser Platz 2, oben wehen die Stars and Stripes. Der Mann stellt den Koffer ab, spricht den Wachschutz an und sagt, er müsse dringend ins Gebäude, seinen Ausweis erneuern. Der Wachschutz wundert sich. Dafür sei doch das Konsulat in der Zehlendorfer Clayallee zuständig. Da schlägt der Mann dem Wachschutz mit der Faust ins Gesicht. Kurzes Gerangel, der Angreifer geht zu Boden, zwei deutsche Polizisten eilen zu Hilfe. Bevor der Mann abgeführt wird, schreit er: „In dem Koffer liegt eine Bombe!“ Er behauptet, er wolle den Tod von Osama bin Laden rächen.

Minuten später bekommt das Team von Sven Bergen einen Anruf.

Das war vor einem Jahr. Jetzt sitzt Bergen in seinem Büro am Tempelhofer Damm hinterm Schreibtisch und sagt, er müsse sich in diesem Gespräch jedes Wort gut überlegen. Sonst gefährde er Menschenleben. Sven Bergen, 55, ist Chef der achtköpfigen Entschärfer-Einheit des Landeskriminalamts, die gerufen wird, wenn in Berlin ein verdächtiger Koffer, Beutel oder Schuhkarton entdeckt wird. Mehr als 400 Mal ist das vergangenes Jahr geschehen. So wie diesen Montag, als die Polizei zwei Stunden lang den Hermannplatz in Neukölln absperren musste – wegen eines Koffers, der am Ende bloß Elektroschrott enthielt.

Sven Bergen sagt, jedes Jahr gebe es weltweit 10 000 Anschläge. Nur ein bis zwei Prozent davon tauchten später in den Medien auf. Gefühlt wird allerdings immer häufiger berichtet, die Bilder nach den Anschlägen von Ansbach, Würzburg, Brüssel oder Paris sind allgegenwärtig. Politiker warnen vor Panik, sorgen sich um das „subjektive Sicherheitsempfinden“. Die Menschen sind misstrauischer. Und bei Bombenentschärfer Bergen kommt diese Besorgnis nach jedem Vorfall sehr konkret an: „Es gibt dann einen wellenförmigen Anstieg an Einsätzen, immer drei Wochen lang.“

Sven Bergen hat kurzes blondes Haar, trägt ein schwarzes Hemd. Muskulöser Typ. Es fiele nicht auf, spielte er in einem Bruce-Willis-Film mit. Seit 23 Jahren ist er Entschärfer. Bergen berlinert, er sagt, er spüre bei seinen Einsätzen kein Adrenalin, brauche es auch nicht: „Man funktioniert einfach.“ Die Angst komme, wenn überhaupt, im Nachhinein. Es helfe, jeden Fall als „technisches Problem“ zu sehen. Auszublenden, dass zu Hause Familie wartet. „Verdränger sind klar im Vorteil“, sagt er. Und dann noch: „Ich bin ein Verdränger.“

Allerdings gehe die zunehmende Alarmstimmung an die Substanz. Zwischenzeitlich hieß es, sein Team solle bei Bundesligaspielen zugegen sein, dann auch bei Drittligaspielen. Bis zu 15 Wochen im Jahr darf Sven Bergen Berlin nicht verlassen. Er kennt Kollegen, die sich kaum aus dem Haus trauen, wenn sie Rufbereitschaft haben. „Ich versuche, möglichst viel Alltagsleben aufrechtzuerhalten.“ Wenn die Wände nicht zu dick sind, darf er ins Kino. Von Tykwers „Das Parfum“ hat er nur die ersten 20 Minuten gesehen.

Sven Bergen heißt eigentlich anders. Er muss sich schützen, genau wie seine Frau und die sechsjährige Tochter. Sein Job ist es schließlich, Menschen in die Quere zu kommen, die keine Hemmungen haben zu töten. Viel ist deshalb ...

