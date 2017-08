Die Sache ist ganz einfach, findet der Schlossherr. „Wenn ich irgendwohin passe in Berlin, dann hierher“, sagt er und meint: nach Kreuzberg. Ins Herz von Kreuzberg. An den Oranienplatz, wo er an diesem Montag die Türen eines Hauses öffnet, das lange leer stand und verkam, bis es durch ihn in ein Hotel verwandelt wurde. Wobei, Hotel? Trifft es das?

Es gibt 41 Zimmer. Einige Suiten. Unter dem Dach aber auch einen Literatursalon. Und im Erdgeschoss eine Bühne. Dass jetzt zu Wochenbeginn – so leise wie möglich, also ohne den obligatorischen Festakt – erst mal nur die Türen aufgehen und Restaurant, Bar, Zimmerservice und alles Übrige, was zu einem Hotel formal dazugehört, in Betrieb genommen werden, zeigt, um was es dem Schlossherrn und Geschäftsmann Dietmar Müller-Elmau vor allem geht: ein endlich offenes Haus, in dem sich das kulturelle Leben dann von ganz alleine einstellen soll.

Die Frage ist nun, ob Kreuzberg offen genug dafür ist. Alles, wofür der 63-Jährige zeitlebens gekämpft hat, ist hier längst Wirklichkeit gewesen – die Freiheit, zu sein, wie man will, und den Anderen leben zu lassen, wie er will. „Ich dachte“, sagt Müller-Elmau und blickt durch große Frontscheiben auf den Oranienplatz, „dass ich mit offenen Armen empfangen werden würde. Aber auch hier wird eine gewisse Geschlossenheit propagiert.“ Und er schiebt nach: „Von einer bestimmten Gruppe.“

Die Familie - sein mächtigster Gegner

Diese Gruppe demonstrierte einige Tage zuvor vor dem Haus, nachdem der Bauzaun davor weggeräumt worden war und die Sandstein-Fassade des früheren C&A-Kaufhauses in schönster Makellosigkeit sichtbar wurde. Müller-Elmau hatte die Nachbarschaft zu einer Besichtigung eingeladen. Sie sollte sehen, dass es ihm nicht um Prunk geht. Ein paar Demonstranten hielten Plakate hoch, weigerten sich einzutreten. Eine Losung lautete: „Was nicht passt, wird passend gemacht“.

Der Gemeinte zählt sich selbst zu den Unangepassten. Von jeher hat Dietmar Müller-Elmau gegen Anpassungsdruck aufbegehrt. Auch gegen den Konformismus des Andersdenkens. Man kann sagen, dass er mit seiner Familie diesbezüglich den mächtigsten Gegner hatte, den es gibt. Sie war im Besitz von Schloss Elmau, einem deutschen Mythos, der wie alle Mythen unangetastet bleiben musste, und das hat in ihm eine Triebfeder von enormer Spannkraft zusammengepresst.

Einige Tage vor Eröffnung des neuen Hotels – Müller-Elmau ist als Gesellschafter zur Hälfte beteiligt – geht er mit ...

