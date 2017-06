Manchmal, wenn er seine Kollegen herausfordern will, bringt Daniel Molitor ihnen etwas zu essen mit. Neulich gab es Rote-Bete-Suppe. Molitor hört sich dann ihre Sprüche an, über ihn, den Vegetarier, der in seiner Freizeit kocht und einen Foodblog betreibt, auf dem er vegane Rezepte veröffentlicht: „Ich hab’ dich neulich auf der Weide beim Grasen gesehen.“ Dass es einigen Kollegen trotzdem schmeckt, ist eine kleine Revolution. Er sagt: „Viele nehmen sich lieber Kotelett und Sauerkraut mit in den Schacht.“

Der Schacht, das ist das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop. Die letzte noch aktive Zeche im Ruhrgebiet, einer Gegend, die solcher Steinkohlestollen wegen ein Mythos ist. Der Pott, die hier geförderte Kohle und der hier geschmolzene Stahl haben Deutschlands Industrialisierung ermöglicht, es machte aus Dörfern Großstädte, hat Molitors Vater, Großvater und Urgroßvater ernährt, Einwanderer empfangen und integriert. Schimanski ist ein polnischer Name.

Die größten Verluste - ausgerechnet hier

Und er befindet sich seit einem halben Jahrhundert schon in einer Phase, die von Bürokraten „Strukturwandel“ genannt wird. Er hat nun auch diejenigen getroffen, die ihn seit Jahrzehnten mutig betrieben, weil sie hier nahezu ununterbrochen regierten. Die nur vielleicht die einzigen waren, die ihn selbst nicht mitgemacht haben. Es traf die SPD. Sie wird das Land in nächster Zukunft nicht mehr regieren. Ausgerechnet hier, im Kernland der Arbeiterklasse, erlitt die SPD bei der zurückliegenden Landtagswahl ihre größten Verluste. Warum ist das so?

In Bottrop lagen die Sozialdemokraten 2012 noch bei satten 50 Prozent, sie verloren zwölf Prozentpunkte. In Gelsenkirchen, Dortmund, Bochum sah es nicht besser aus, in Duisburg büßte die Partei 14 Punkte ein. Weit mehr als im NRW-Schnitt, wo die Verluste mit acht Prozentpunkten fast milde ausfielen.

Als Hannelore Kraft sich am Abend des Wahlsonntags vor die Kameras stellte und als Konsequenz aus der Niederlage von allen Parteiämtern zurücktrat, sprach sie ziemlich genau eine Minute lang – und endete mit den Worten „Glück auf!“, dem Bergmannsgruß.

Es war ein Gruß in die ...

