Dass sich etwas Grundlegendes in seinem Leben ändert, beginnt Norman Ohler in einer belgischen Talkshow zu ahnen. Der Berliner Schriftsteller ist als Gast geladen. Sein jüngstes Buch sorgt in Belgien für Furore, wie eigentlich überall, wo es erscheint. Er selbst ist unsicher.

Trotz seiner drei bisher veröffentlichten Romane und des Drehbuchs für Wim Wenders’ „Palermo Shooting“, an dem er beteiligt war, ist er selten in Talkshows aufgetreten, und nun sitzt er gleich in einer der populärsten eines fremden Landes. Man sagt ihm, dass er sich kurz fassen müsse.

„Keep your answers 60 seconds.“

Schön, denkt Ohler.

Als erstes will der Moderator dann von ihm wissen: „What did Hitler take?“

Was Hitler an Drogen und merkwürdigen Substanzen genommen hat? Wie soll er das in einer Minute erklären?

Es hat Ohler fünf Jahre beschäftigt, all die Details für eine Drogen-Geschichte des Nationalsozialismus zusammenzutragen.

Limousinen warten an Flughäfen, der Verlag schickt Präsente

Er hat in militärhistorischen Archiven nach Aufzeichnungen für den exzessiven Gebrauch des Aufputschmittels Pervitin in der Wehrmacht gesucht, stieß auf Menschenversuche der Marine in Konzentrationslagern, bei denen die Wirkung unheilvoller Dopingpräparate an Häftlingen getestet wurde, und er hat die Notizen von Theodor Morell ausgewertet, des Leibarztes von Adolf Hitler, in denen der die Medikamention von „Patient A“, wie er ihn nannte, Tag für Tag festhielt.

Demnach sollen Hitler regelmäßig Vitamin- und Hormon-Injektionen unklarer Zusammensetzung verabreicht worden sein sowie über längere Zeiträume hinweg Eukodal, ein synthetisches Opioid, dem Heroin verwandt und ebenso heimtückisch.

Nach der Show sagt der Moderator dann etwas, über das Ohler ins Grübeln gerät: Du kannst jetzt ein Jahr lang Nazis und Drogen machen.

Ohler denkt: Welttournee!

An Erfolg ist nichts auszusetzen. Seit der Erstveröffentlichung im Herbst 2015 ist „Der totale Rausch“ in 28 Sprachen übersetzt worden, und Ohler kommt herum. Dieser Tage ist er nach Paris eingeladen, es folgt Australien. Limousinen warten an Flughäfen, um ihn durch fremde Städte zu kutschieren. Der Verlag schickt ihm Präsente. Wenn er eine Frage an Kiepenheuer & Witsch hat, antwortet der Verleger persönlich.

Zu den Annehmlichkeiten gehört Ende April auch die Unterbringung in einem alten, noblen Londoner Hotel in der City, in Sichtweite der Themse. Im Untergeschoss haben sie ein baskisches Drei- Sterne-Restaurant, wo Ohler nur seine Zimmernummer auf die Rechnung kritzelt, weil der Verlag für sämtliche Kosten aufkommt. Auch in England ist „Blitzed“ ein Bestseller.

Es ist vor allem diese Sache mit Hitler, die im Vereinigten Königreich ...

