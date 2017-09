Kaum jemand beachtet die schmale Frau, als sie – vor den meisten anderen – die überfüllte Straße vor der Parteizentrale der Nationalen Liga für Demokratie verlässt. Natürlich ist auch Su Su an diesem hoffnungsfrohen, verheißungsvollen Sonntag im Herbst 2010 gekommen, um sie zu sehen: Aung San Suu Kyi, die Heldin des Volkes, globale Ikone für den gewaltfreien Kampf für Demokratie und Freiheit, Birmas Friedensnobelpreisträgerin. Am Vorabend hat die Junta sie freigegeben. Wie wird die Lady sich präsentieren nach all den Jahren unter Arrest?

Su Su – die in Wirklichkeit anders heißt – schwitzt wie die vielen tausend anderen um sie herum in der Mittagshitze von Rangun. Sie kann sich nicht bewegen, ohne dass auch der Mönch neben ihr, die Mutter hinter und der Alte vor ihr ins Schwanken geraten, so gedrängt stehen sie hier. Viele sind mit weichen Knien gekommen: Sind die Straßen drumrum nur deshalb abgesperrt, damit das Militär hier alle zusammen verhaften kann?

Und dann steht sie endlich da, im Schatten eines Baums. Anmutig in Bluse und traditionellem Wickelrock und mit frischen Blüten im Haar wendet sich Aung San Suu Kyi ans Volk. „Sagt mir, was ihr wollt“, ruft sie ihren Anhängern zu.

Sie wendet sich ab und geht

Das vorherrschende Gefühl in der Menge ist: Jetzt wird alles gut. Doch Su Su ist skeptisch. Sie arbeitet seit Jahren mit den Menschen im Land, weiß, wie viele Konflikte es in dem Vielvölkerstaat mit seinen 135 Ethnien gibt. Sie glaubt Suu Kyi nicht, wendet sich ab und geht. „Sie ist Birmanin“, sagt Su Su, und meint damit, dass die Lady sich für die Mehrheitsethnie einsetzen wird – ihre eigene – und nicht für die 40 Prozent der Bevölkerung, die den Minderheiten angehören. Schon gar nicht für Staatenlose.

Wie passt der Jubel von damals dazu, dass sich heute vor den Augen einer Friedensnobelpreisträgerin Ungeheuerliches abspielt, sie selbst dazu aber bestenfalls schweigt? Zu den Bildern von Menschen, die mit ihrem Hab und Gut in Tüchern auf dem Kopf durch Matsch und Monsun aus Birma nach Bangladesch fliehen? Zu ihren Berichten von Brandschatzungen, massenhaftem Morden und Vertreibung?

Die Fernsehzuschauer in Deutschland erleben in diesen Tagen am Bildschirm einen kleinen Ausschnitt des Schicksals der Rohingya, einer der weltweit am stärksten verfolgten Minderheiten, die seit Generationen in Birma zu Hause sind, dort aber keine Rechte haben. Jetzt kommt der entsetzte Vater ins Wohnzimmer, der aus dem Rakhine-Staat – eine der Verwaltungseinheiten Birmas im Nordwesten des Landes – geflohen ist und ...

Den vollständigen Text lesen Sie für 45 Cent im Online-Kiosk Blendle.