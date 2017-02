Auf der neu gebauten Straße rottet sich eine kleine Hundemeute gegenüber der Fleischerei zusammen. Zwei Frauen, in dicke Mäntel und Kopftücher gewickelt, schieben ihre Einkäufe den Hügel hinauf, vorbei an den kastenförmigen, fünfgeschossigen Häusern. Es ist ein Istanbuler Vorort, der aussieht wie viele andere. In dem sich abspielt, was tausende Familien in der Türkei gerade durchleben. Nur zu genau beschreiben darf man ihn nicht. Hakan Öztürk* will auf keinen Fall erkannt werden. Die Geschichte, die er zu erzählen hat, hört die Regierung nicht gern. Und Öztürk hat erfahren müssen, wie wenig in seinem Land ausreicht, um als Staatsfeind zu gelten.

In einem der Häuser sitzt Öztürk neben seiner Frau Fatma am niedrigen Couchtisch. Die Wohnung ist neu eingerichtet, sehr ordentlich. Die Öztürks bezeichnen sich selbst als konservativ, siezen einander. Auf dem Boden Spielzeug, Schulbücher liegen aufgeklappt auf dem Tisch, die Kinder sind in der Küche. Fatma Öztürk spielt mit ihrem Telefon, während ihr Mann die Papiere zusammensucht, die ihr Leben aus der Bahn geworfen haben. Sie dokumentieren das Ende von Wohlstand, Ansehen – und Krankenversicherung. „Über Nacht wurden wir zu Aussätzigen gemacht“, sagt sie.

Hakan Öztürk war Lehrer, genau wie seine Frau. Seit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 steht er auf der Liste derjenigen, denen die Regierung Beihilfe zum Umsturz vorwirft. Beide seien Anhänger des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen, den der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigt, als Drahtzieher hinter dem gescheiterten Putsch zu stehen. Noch im August wurden beide vom Dienst suspendiert, Anfang September per Notfalldekret entlassen. Eine Begründung der Schulleitung oder einen richterlichen Beschluss gab es nicht. Von ihrer Entlassung erfuhren beide im Internet. „Unsere Namen wurden im Amtsblatt veröffentlicht. Das war alles“, sagt Hakan Öztürk.

Der Ausnahmezustand in der Türkei wurde am 21. Juli verkündet, seitdem kann Erdogan am Parlament vorbeiregieren. Ziel seiner Rache sind nicht mehr nur vermeintliche Gülen-Anhänger. Mehr als 41 000 Menschen sind verhaftet worden, darunter auch zahlreiche Intellektuelle, Journalisten und andere Akademiker. Universitäten, Schulen und Vereine wurden über Nacht geschlossen.

Längst belastet das rigorose Vorgehen der türkischen Regierung auch die Beziehungen zur Europäischen Union – und zu Deutschland. Rund 40 Nato-Soldaten der türkischen Armee haben in Deutschland Asyl beantragt. Für Angela Merkel, die am heutigen Donnerstag in Ankara erwartet wird, könnten es deshalb unangenehme Gespräche mit Erdogan werden. Dass Deutschland die Soldaten ausliefert, gilt als ausgeschlossen. Zuletzt hatte sich auch Griechenland geweigert, türkische Soldaten zurückzuschicken. Erdogan drohte deshalb, das Flüchtlingsabkommen aufzukündigen.

Obwohl viele der entscheidenden Fragen zur Putschnacht noch offen sind, ist klar, dass Erdogan den missglückten Staatsstreich nicht allein dazu verwendet, das durchaus gefährliche Netzwerk seines ehemaligen Verbündeten Gülen auszuschalten. Der Präsident nutzt die Gelegenheit, gleich alle unliebsamen Kritiker loszuwerden. Schnell weitete man die von Erdogan angekündigten „Säuberungen“ auch auf die pro-kurdische Opposition und die Linke aus. Mehr als 125 000 Beamte des öffentlichen Dienstes wurden suspendiert, darunter Militärs, Polizeibeamte, Richter, Staatsanwälte und eben Lehrer, aber auch Krankenhauspersonal. Mehr als 60 000 wurden offiziell ganz entlassen. Mehrmals hat Erdogan seinen Schwur erneuert, das Netzwerk des Predigers Gülen „ausrotten“ zu wollen. Der Ausnahmezustand ist Alltag geworden.

„Wir haben keine Möglichkeit, uns zu verteidigen“, sagt Hakan Öztürk und seine Frau pocht mit den Fingerknöcheln auf die Tischplatte. Es ist der einzige Ausdruck des Unmuts, den sie sich zugesteht: „Wir waren doch auch gegen diesen schrecklichen Putsch, gegen diese Verräter. Wir waren nicht einmal politisch aktiv!“

Was eigentlich gegen sie vorliegt, wissen sie nicht, können nur raten. Beide waren Mitglieder in der konservativen Bildungsgewerkschaft Aktif Egitim-Sen, die eng mit der Gülen-Bewegung verbunden gewesen sein soll. 2014 unterhielt Hakan Öztürk ein Konto bei der mittlerweile als „gülenistisch“ bekannten Bank Asya. „Ich vermute, dass wir deswegen entlassen wurden, aber sicher bin ich nicht“, sagt Öztürk. Die Bank und die Gewerkschaft waren damals völlig legal.

Die Freiheit ist ihnen geblieben, doch ihr sozialer Abstieg beginnt gerade erst. Noch erhalten die Öztürks Unterstützung von Eltern und Schwiegereltern, um die ersten Monate ohne Gehalt zu überbrücken. Lange, sagt Öztürk, werde das aber nicht mehr funktionieren. „Das Ersparte ist auch bei unseren Familien fast aufgebraucht.“ Die kleine Eigentumswohnung am Stadtrand ist noch nicht abbezahlt. Und einen neuen Job findet er nicht.

Schulen, ob staatlich oder privat, stellen ihn nicht ein, weil er als Verräter gilt. Eltern sind nicht länger gewillt, ihre Kinder von einem „Terroristen“ unterrichten zu lassen, obwohl Öztürk als Nachhilfelehrer vor dem Putsch sehr gefragt war. Andere haben Angst, als Komplizen dargestellt zu werden, wenn sie ihn als Tutor beschäftigen. „Ich war ein guter Lehrer“, sagt Öztürk über sich. Nun bekommt er nicht einmal mehr eine Stelle als Tagelöhner in einer Textilfabrik: „Jedes Mal werde ich gefragt: ‚Warum haben Sie die Lehrertätigkeit aufgegeben, warum in aller Welt wollen sie in einer Fabrik arbeiten?’“ Sein Name steht auf einer Liste, die im Internet jeder einsehen kann. Es hätte keinen Sinn, zu lügen.

*Namen geändert