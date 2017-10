Mal sind 60 Leute da, manchmal nur eine Handvoll. Es kommt vor, dass Autofahrer, die an der Ampel halten, ihnen „Gott segne euch“ zurufen. Andere zeigen den ausgestreckten Mittelfinger. Die Menschen recken Transparente hoch und schwenken amerikanische Flaggen. Der Schauplatz ist jede Woche der Gleiche: Die Kreuzung Williams Street/ Blue&Gray Parkway in Fredericksburg, Virginia. Eine Kleinstadt 50 Meilen südlich von Washington.

„Vereint stehen wir für Liebe und Frieden“, heißt es auf den Plakaten. Aber auch: „Wenn du dich nicht aufregst, zeigt das nur, dass du nicht aufpasst“ – ein Zitat jener jungen Frau, die beim Aufmarsch von Charlottesville im August von einem mutmaßlichen Neonazi überfahren wurde. Mittendrin in der Gruppe in Virginia steht die 66-jährige Shelley Pineo-Jensen. Ihr Ziel ist die Machtübernahme.

Als Teenager warb Pineo-Jensen in den Sechzigerjahren für Robert Kennedy. Seitdem hat sie sich immer wieder treu für die Demokraten engagiert. Jetzt ist die ehemalige Lehrerin eine der Organisatorinnen dieser wöchentlichen Demonstration, die stattfindet, seit der neue Präsident Donald Trump im Januar seinen Amtseid geleistet hat.

Mit Clinton ist doch Trump nicht zu begegnen

Diesmal ist etwas anders. Diesmal steht sie hier weniger für die Demokraten, oder gegen Trump – obwohl das zweifellos Grund genug wäre. „Dem würde ich nicht mal meine Fernbedienung anvertrauen.“ Diesmal protestiert sie gegen Mitglieder der eigenen Partei. „Abgehalfterte Besitzstandswahrer“, sagt sie über Hillary Clinton und ihre Anhänger. Mit denen sei doch Trump nicht zu begegnen, diesem Wahnsinnigen, der jetzt über die Codes für den Atomwaffeneinsatz verfügt. Dem muss man schon etwas anderes entgegensetzen, und sie weiß, was. Seit Jahren, Jahrzehnten, ja vielleicht seit Robert Kennedy hat sie sich nicht mehr so begeistert wie jetzt. „Die Zeit ist reif“, sagt Pineo-Jensen. „Für die Progressiven.“ Sie meint: für Bernie Sanders.

Sanders, der linke Senator aus Vermont, offiziell parteilos und informeller Anführer des linken Flügels der Demokraten. Sanders, der gegen Hillary Clinton den Kampf um die Präsidentschaftskandidatur verlor. Ausgerechnet Sanders?

Shelley Pineo-Jensen wirbt in Virginia auf der Straße für die „Progressiven“. Foto: promo

Der neue Präsident leistet sich einen Skandal nach dem anderen, er nimmt Rechtsextremisten in Schutz, droht Nordkorea vor den Vereinten Nationen mit Krieg, und er hat die schlechtesten Zustimmungsraten aller modernen Präsidenten. Zuletzt legte sich Trump mit dem einflussreichen republikanischen Senator Bob Corker an, der dem Präsidenten geistige Umnachtung unterstellte und höhnte, dass das Weiße Haus „zu einem Pflegeheim für Erwachsene“ geworden sei. Corker habe im Senat wesentlich mehr Freunde als Trump, melden die Zeitungen: Wie der Präsident, der zudem durch die Russland-Affäre angeschlagen ist, inmitten all dieser Skandale und Scharmützel sein Gesetzgebungsprogramm mit Gesundheits- und Steuerreform und Neuordnung der Einwanderungspolitik durchs Parlament bringen will, weiß niemand. Dazu kommt der offen ausgetragene Zoff innerhalb der Regierung. Außenminister Rex Tillerson soll Trump einen „beschissenen Schwachkopf“ genannt haben. In Washington wird nicht mehr darüber diskutiert, ob Tillerson im Amt bleibt, sondern nur noch darüber, wann der Minister gefeuert wird.

Ein Krieg mit hundert Fronten

Die Opposition jedoch scheint unfähig, daraus Kapital zu schlagen. Gegen einen Präsidenten und eine republikanische Partei, die in Washington trotz parlamentarischer Mehrheit fast nichts auf die Reihe bekommen, wirken die Demokraten hilfloser denn je.

Wie in Fredericksburg finden sich tausende von Kleinstgruppen in ganz Amerika zusammen, um an der Basis den Widerstand gegen Trump und den Richtungswechsel bei den Demokraten zu organisieren. „Es ist ein Krieg mit hunderten von Fronten“, schreibt die linksliberale Zeitschrift „The Nation“. Einer, der die Demokraten spaltet, beschäftigt und gleichzeitig lähmt – und davon abhält, das Naheliegendste zu tun: Trump zu stürzen. Es könnte Teil des Problems sein, dass sie in dieser Situation einen zur Lichtgestalt ausgerufen haben, der zuletzt als Verlierer aus dem Scheinwerferlicht getreten war.

Lesen Sie den vollständigen Text für 45 Cent im digitalen Kiosk Blendle.