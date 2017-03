Absturz von Flug 4U9525 vor zwei Jahren : Vater des Germanwings-Copiloten bestreitet Depression seines Sohnes

Am 24. März 2015 zerschellte Flug 4U9525 mit 150 Menschen an Bord in den Alpen. Ermittler sehen die Selbstmordabsicht des Copiloten als Grund. Dessen Vater widerspricht - am zweiten Jahrestag der Katastrophe.