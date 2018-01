Bewaffnete haben am Samstag das Luxushotel Intercontinental in der afghanischen Hauptstadt Kabul angegriffen. Wie ein Vertreter des afghanischen Geheimdienstes der Nachrichtenagentur AFP sagte, schossen vier Angreifer in dem Hotel auf Gäste. "Der Angriff läuft noch." Demnach legten die Angreifer im vierten Stock des Hotels Feuer. Über mögliche Opfer wurden zunächst keine Angaben gemacht. Der Sprecher des Innenministeriums, Nadschib Danisch, sagte am späten Abend (Ortszeit): „Ein Terrorangriff auf das Hotel Intercontinental ist im Gang, Sicherheitskräfte haben die Gegend abgesperrt.“ Zu potenziellen Opfern gebe es noch keine Hinweise.

Die Männer seien nach Angaben eines anderen Ministerium-Sprechers, Nasrat Rahimi, um kurz nach 21.00 Uhr (Ortszeit) in das Hotel eingedrungen. Sie hätten in der Küche Feuer gelegt und sich im vierten und fünften Stückwerk verschanzt. Bisher habe man nur Schusswechsel, aber nicht die Detonation von Sprengstoffwesten gehört. Spezialkräfte seien vor Ort.

Der Sender Tolo TV meldete unter Berufung auf ungenannte Polizeiquellen, die Angreifer hätten einige Menschen getötet, andere seien in Geiselhaft genommen worden.

Ein Gast des Hotels, der sich in einem Zimmer versteckte, berichtete der AFP, er höre Schüsse. "Ich weiß nicht, ob die Angreifer im Hotel sind, aber ich höre Schüsse, die von irgendwo nahe des ersten Stockwerks kommen." Die Zufahrten zu dem Hotel wurden abgesperrt, wie ein AFP-Journalist berichtete.

Wieviele Gäste in dem Hotel sind, blieb zunächst unklar. Auch zu ihrer Nationalität gab es noch keine Angaben. Vor der Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan war das Haus auch bei internationalen Gästen sehr beliebt. Ihre Zahl hat aber abgenommen. Der Sender 1TV meldete, im Hotel habe an dem Tag eine Konferenz von afghanischen Computerexperten stattgefunden. Rund hundert Menschen hätten teilgenommen, offenbar auch Regierungsbeamte.

Die afghanische Hauptstadt wird immer wieder von schweren Anschlägen und Angriffen erschüttert. Bei einem Anschlag auf das Intercontinental wurden im Juni 2011 21 Menschen getötet. Zunächst bekannte sich keine Organisation zu der Tat. (dpa/AFP)