Der weltberühmte Ayers Rock in Australien wird ab Oktober 2019 für Kletterer gesperrt. Mit der Entscheidung wollten die Verantwortlichen den Belangen der Aborigines Rechnung tragen, berichtete der britische Sender BBC am Mittwoch. Der Uluru, wie der Ayers Rock in der Sprache der australischen Ureinwohner eigentlich heißt, gilt dem Volk der dort ansässigen Anangu als Heiliger Berg.

Der rötlich schimmernde Inselberg in der zentralaustralischen Wüste ist Teil des Uluru-Kata-Tjuta-Nationalparks. Der Park wird bei der Unesco als Weltnaturerbe und Weltkulturerbe geführt. Schon jetzt werden die jährlich rund 250.000 Besucher gebeten, den Felsen aus Respekt vor den religiösen Überzeugungen der Aborigines nicht zu besteigen; zwischen 2011 und 2015 ignorierten nur noch 16 Prozent der Touristen diese Bitte.

Ein Teil bleibt öffentlich zugänglich

Das Verbot soll am 26. Oktober 2019 in Kraft treten. Weiterhin bleibt ein Großteil des Uluru öffentlich zugänglich. Der Anangu-Vertreter Sammy Wilson, Mitglied im Leitungsgremium des Nationalparks, warb um Verständnis für das Verbot. Es handle sich um einen extrem bedeutsamen Flecken Erde. Der Uluru sei kein „Spielplatz oder ein Themenpark wie Disneyland“, so Wilson. „Wenn ich in ein anderes Land reise und sich dort eine heilige Stätte befindet, eine Gegend mit eingeschränktem Zugang, dann betrete ich sie nicht, sondern respektiere das.“ (KNA)