Nach dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 in Bayern gehen die Ermittler offiziell vom Tod von 18 Menschen aus. Die auch Stunden nach dem Unfall vermissten 18 Businsassen "dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein", teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Montag mit. Bei den Businsassen handle es sich um eine Seniorengruppe aus Sachsen. Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur (dpa) handelte es sich um Fahrgäste aus der Oberlausitz und dem Großraum Dresden. Ein Redakteur der Frankenpost sagte gegenüber sz-online.de, der Bus sei laut Angaben der Polizei auf dem Weg zum Gardasee gewesen. Mitarbeiter der Polizeidirektion Dresden bereiteten sich darauf vor, die Angehörigen der Todesopfer zu informieren.

Aus der Oberlausitz kommend, hatte der Bus am frühen Morgen Station am Dresdner Hauptbahnhof gemacht und Reisende aufgenommen; kurz nach 7.00 Uhr war er bei Münchberg verunglückt. Bei sich stauendem Verkehr war er auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Kurz darauf stand er in Flammen. Die Polizei machte noch keine Angaben zu dem Reiseanbieter.

Nach Angaben der Ermittler sollen Spezialisten der Rechtsmedizin und des Bundeskriminalamts die Leichen aus dem Bus bergen und identifizieren. Von den insgesamt 48 Businsassen seien 30 in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, einige von ihnen seien schwer verletzt.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) nahmen einen Hubschrauber aus Berlin und treffen voraussichtlich gegen 12.30 Uhr nahe Münchberg ein. Sie wollten sich ein Bild von der Lage machen und mit den Einsatzkräften sprechen. Die Bundesregierung hat mit großer Bestürzung auf das Busunglück reagiert. Man sei in Gedanken bei den Opfern sowie deren Angehörigen und wünsche allen Verletzten rasche Genesung, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Seibert dankte allen Rettungskräften, Ärzten, Sanitätern und Seelsorgern für ihren Einsatz. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick rief zum Gebet für die Opfer auf. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter.

Rettungshubschrauber stehen auf der Autobahn A9 bei Münchberg (Bayern). Foto: dpa/News5/Fricke

Die A9 in Richtung Süden sei komplett gesperrt worden, sagte der Polizeisprecher. Unter anderem müsse ein Rettungshubschrauber landen. Aber auch in Richtung Norden komme derzeit niemand durch, weil der Weg für die Rettungskräfte freigehalten werde.

Die Polizei hat unterdessen eine zentrale Telefonnummer für besorgte Angehörige eingerichtet. Unter der Rufnummer 0800 / 7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch Zeugen könnten sich hier melden.

Schwere Busunfälle in Deutschland

2010 waren bei einem schweren Busunglück auf dem Berliner Ring 14 Menschen ums Leben gekommen. Damals hatte der Busfahrer eine Geschwindigkeitsbegrenzung missachtet. Bereits drei Jahre früher, im Juni 2007, waren auf der A 14 Magdeburg-Dresden 13 Seniorinnen und Senioren aus dem Münsterland ums Leben gekommen. Der Bus wurde von einem Lkw gerammt und kam von der Strecke ab. Nur ein Jahr später, im November 2008, ging auf der A2 nahe Hannover ein Reisebus wegen eines technischen Defekts in Flammen auf. 20 Teilnehmer einer Kaffeefahrt kamen ums Leben. (dpa, tsp)