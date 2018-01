Bei einem Bahnunglück in der Nähe der italienischen Großstadt Mailand sind ersten Medienberichten zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Dies meldete am Donnerstag die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Rettungskräfte. Mindestens zehn weitere Menschen seien verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Außerdem gebe es etwa hundert leicht Verletzte, teilten die Rettungskräfte mit.

Ein Zug der Bahngesellschaft Trenord war bei der Ortschaft Seggiano di Pioltello aus noch unbekannter Ursache entgleist, berichtete Ansa. Der Zug war von Cremona in Richtung Mailand unterwegs.

Mehr zum Thema Österreich und Spanien Viele Verletzte bei Zugunglücken

Im Juli 2016 waren bei dem Zusammenstoß zweier Passagierzüge an Italiens Adriaküste mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. (dpa/AFP)